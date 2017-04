Gli scrittori statunitensi si preparano per uno sciopero. La sera di martedì 18 aprile si è svolto a Los Angeles il primo di tre incontri in cui i componenti della Writer guild of America (Wga) decideranno se entrare o meno in sciopero. Gli scrittori sono preoccupati per le trattative in corso con la Alliance of motion picture and television producers. Altri due incontri si svolgeranno a New York e Los Angeles prima della fine della settimana, ma è probabile che la decisione finale sia presa attraverso una consultazione online.