I repubblicani evitano un’imbarazzante sconfitta alle elezioni in Georgia. I cittadini dello stato della Georgia sono andati alle urne per sostituire Tom Price, il repubblicano che ha lasciato il Congresso per entrare nell’amministrazione Trump. Il voto è stato visto come un primo test per sondare la popolarità del nuovo presidente degli Stati Uniti. Con il 48,3 per cento dei voti, il democratico Jon Ossoff, che nella sua campagna elettorale ha puntato molto sul sentimento antiTrump, ha stravinto al primo turno, ma non ha raggiunto il cinquanta per cento dei suffragi, necessario per evitare il ballottaggio. Considerato che undici dei 18 candidati al primo turno erano repubblicani, è possibile che al secondo turno i voti conservatori convergano su Karen Handel, seconda con il 19,5 per cento dei voti, rendendo inutile la vittoria di Ossoff al primo turno. La Georgia è storicamente una roccaforte del partito repubblicano.