La commissione elettorale in Turchia ha respinto il ricorso per l’annullamento del referendum di domenica. L’opposizione in Turchia aveva chiesto l’annullamento del referendum che si è svolto domenica scorsa e che è stato vinto di misura dal fronte del sì alla riforma costituzionale, che prevede l’estensione dei poteri del presidente Recep Tayyip Erdoğan. L’opposizione accusava il governo di brogli, ma la maggior parte dei membri della commissione ha votato contro l’annullamento della consultazione.