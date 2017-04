La premier britannica Theresa May ha indetto elezioni legislative anticipate per l’8 giugno. Parlando davanti a Downing street, la premier ha detto che il paese ha bisogno di unità per negoziate i termini dell’uscita dall’Unione europea. May ha aggiunto che il governo ha un piano efficace ma è minacciato dall’opposizione netta dei laburisti, dei liberaldemocratici e del Partito nazionale scozzese. Il 19 aprile la Camera dei comuni voterà per approvare il piano per le elezioni. May ha bisogno del parere favorevole dei due terzi del parlamento per organizzare le consultazioni prima della scadenza naturale del suo mandato, prevista nel 2020. Il dibattito alla camera dovrebbe cominciare intorno alle 12,30, mentre il voto è previsto intorno alle 14.