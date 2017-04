Un uomo uccide tre persone a Fresno, in California. Kori Ali Muhammad, un afroamericano di 39 anni, ha sparato nel centro di Fresno, in California, uccidendo tre persone e ferendone gravemente una quarta, tutti bianchi, prima di essere arrestato dalla polizia. Durante la sparatoria Muhammad ha inneggiato ad Allah, ma secondo la polizia il movente della strage sarebbe da ricondurre all’odio razziale e non al terrorismo islamico.