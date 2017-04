La lotta alle malattie tropicali neglette ha fatto registrare alcuni successi. Secondo un rapporto dell’Oms, nel solo 2015 un miliardo di persone nel mondo è stato curato per queste malattie. Tra i progressi, l’Oms segnala che 556 milioni di persone hanno ricevuto il trattamento preventivo per l’elefantiasi; la malattia del sonno è quasi scomparsa, passando da 37mila nuovi casi del 1999 a meno di tremila nel 2015; il tracoma è stato debellato in Messico, Marocco e Oman; la malattia del verme della Guinea è prossima all’eradicazione.