Sky e la Hbo hanno firmato un nuovo accordo milionario per produrre insieme delle serie tv. Il canale televisivo di proprietà di Rupert Murdoch e quello statunitense, che ha lanciato show come Game of thrones e The wire, hanno siglato un patto da 250 milioni di dollari per produrre serie drammatiche di alta qualità da distribuire in tutto il mondo. Le due aziende hanno dichiarato che l’obiettivo dell’accordo è di creare almeno due show televisivi di successo ogni anno a partire dal 2018. Sky ha già coprodotto insieme alla Hbo la serie diretta da Paolo Sorrentino The young pope.