Clint Eastwood dirigerà un film sui tre militari statunitensi che sventarono l’attacco al treno diretto a Parigi. Il prossimo film dell’attore e regista statunitense sarà un adattamento di 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train and Three American Heroes che racconta la storia di Spencer Stone, Anthony Sadler e Alex Skarlatos, i tre militari a riposo che nell’agosto del 2015 fermarono un uomo armato a bordo di un treno ad alta velocità partito da Amsterdam e diretto a Parigi.