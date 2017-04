Il segretario della difesa statunitense Jim Mattis dichiara che la Siria è ancora in possesso di armi chimiche. In una conferenza stampa a Tel Aviv, in Israele, Mattis ha sostenuto che la Siria detiene armi chimiche in violazione dell’accordo per la loro rimozione e nonostante le dichiarazioni di Assad. Il 19 aprile l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha comunicato che le prime analisi sull’attacco a Khan Sheikhoun, che ha provocato almeno 87 morti nel nordest della Siria, riscontrano prove inconfutabili dell’utilizzo del gas sarin o di un suo derivato. Dal 2015 le Nazioni Unite hanno attribuito al regime siriano tre attacchi al cloro e al gruppo Stato islamico (Is) un attacco con gas mostarda.