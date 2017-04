Scontro a fuoco sugli Champs-Elysées, a Parigi. Intorno alle 21 del 20 aprile un uomo ha aperto il fuoco contro tre poliziotti, uccidendone uno e ferendo gravemente gli altri due. L’aggressore, che secondo le prime informazioni era già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso. Nell’attacco è rimasto leggermente ferito anche un turista straniero. Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato l’attacco in serata attraverso la sua agenzia di stampa Amaq. Dopo una riunione d’emergenza con i vertici della sicurezza il primo ministro francese Bernard Cazeneuve ha comunicato che saranno mobilitate forze aggiuntive rispetto ai 50mila agenti di polizia già previsti per garantire la sicurezza durante le elezioni presidenziali.