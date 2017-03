Le regole sui dispositivi elettronici in aereo e le altre notizie su Trump

Il 21 marzo gli Stati Uniti hanno introdotto una norma che vieta ai passeggeri dei voli provenienti dal Medio Oriente, dal Nordafrica e dalla Turchia di portare alcuni dispositivi elettronici in cabina. Il provvedimento riguarda nove compagnie aeree che operano voli diretti verso gli Stati Uniti e dieci aeroporti in otto paesi: Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Turchia, Egitto e Marocco. I passeggeri interessati dal divieto non potranno portare in cabina dispositivi più grandi di uno smartphone (16 centimetri per nove).

L’amministrazione Trump ha spiegato che secondo alcuni rapporti d’intelligence i gruppi terroristici hanno intenzione di colpire aerei in volo verso gli Stati Uniti. In particolare, un funzionario del governo ha rivelato al Washington Post che un gruppo siriano starebbe cercando di piazzare bombe all’interno dei dispositivi elettronici. Molti hanno criticato questa spiegazione e il provvedimento in generale. La Casa Bianca è rimasta molto vaga su quali siano queste minacce, e inoltre non ha spiegato perché i dispositivi elettronici saranno vietati in cabina ma non nella stiva.

Il presidente contro l’Fbi

Il direttore dell’Fbi, James Comey, ha confermato durante un’audizione al congresso che la sua agenzia sta indagando sui tentativi del governo russo di condizionare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016. Gli agenti stanno anche cercando di capire se i consiglieri di Trump hanno collaborato con i funzionari russi.

Comey ha spiegato che l’indagine è cominciata nel luglio del 2016, e che a dicembre dello stesso anno l’Fbi è arrivato alla conclusione che l’obiettivo della Russia fosse quello di indebolire la fiducia dei cittadini statunitensi nei confronti del sistema elettorale e fare eleggere un candidato con posizioni più vicine a quelle del presidente russo Vladimir Putin. Sollecitato dalla commissione per l’intelligence della camera dei deputati a spiegare quali siano le prove in possesso degli agenti, Comey è rimasto sul vago, limitandosi a dire che “l’Fbi decide di aprire un’indagine di questo tipo quando ci sono accuse credibili che un americano si comporti come agente di un governo straniero”.

Durante la sua testimonianza, Comey ha anche detto che l’Fbi non ha trovato prove a conferma dell’accusa fatta da Trump all’ex presidente Barack Obama di averlo fatto intercettare durante la campagna elettorale.

Trump ha risposto su Twitter accusando i democratici di aver inventato e diffuso la storia sulla Russia per nascondere gli errori fatti in campagna elettorale.