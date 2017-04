La tensione con la Corea del Nord e le altre notizie su Donald Trump

Mentre si avvicina al traguardo dei primi cento giorni da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sembra in difficoltà su vari fronti. A cominciare dalla politica estera contrassegnata da una tale confusione a livello geopolitico da spingere molti commentatori a chiedersi se l’amministrazione abbia realmente una politica estera.

Il fronte principale riguarda la Corea del Nord, nei confronti della quale Trump ha adottato un approccio molto più aggressivo rispetto ai suoi predecessori. La tensione con il leader nordcoreano Kim Jong-un è aumentata a partire da fine marzo, quando il segretario di stato, Rex Tillerson, ha dichiarato che Washington non esclude un intervento militare se Pyongyang non rinuncerà al suo programma nucleare.

Una settimana dopo gli Stati Uniti hanno annunciato di aver mandato una flotta della marina militare, guidata dalla portaerei Carl Vinson, al largo delle coste nordcoreane. Una decisione che aveva fatto aumentare ulteriormente la tensione e fatto temere una reazione nordcoreana e un’escalation. Il 18 aprile si è scoperto che in realtà la Carl Vinson non aveva ancora fatto rotta verso la penisola nordcoreana.

Secondo le ricostruzioni dei giornali, questa situazione è stata causata da una mancanza di comunicazione tra la marina e il dipartimento della difesa. Ad aumentare la sensazione di una mancanza di strategia e preparazione da parte dell’amministrazione statunitense, in un’intervista al Wall Street Journal Donald Trump ha spiegato che “dopo dieci minuti di colloquio con il leader cinese Xi Jinping ho capito quanto sia complicata la questione nordcoreana”.

Anche la politica di Trump in Siria sembra confusa. Due settimane dopo aver ordinato un attacco missilistico contro il governo siriano, il presidente non ha ancora chiarito la sua strategia.

Proteste e conflitto d’interessi

Il 15 aprile decine di migliaia di persone sono scese in piazza in più di cento città del paese per protestare contro la nuova amministrazione e chiedere a Trump di rendere pubblica la sua dichiarazione dei redditi. Trump è il primo presidente della storia recente a rifiutarsi di farlo.

Secondo alcuni commentatori e politici, gli interessi economici del presidente fuori del paese potrebbero creare un conflitto d’interessi e condizionare la sua politica estera. Esistono preoccupazioni anche sul conflitto d’interessi dei figli di Trump. Il 19 aprile si è saputo che Ivanka, una delle figlie del presidente, ha avuto l’approvazione dal governo cinese per vendere alcuni suoi prodotti in Cina proprio nello stesso giorno in cui suo padre si è incontrato con il leader cinese Xi Jinping.

Sempre il 15 aprile ci sono stati scontro all’università di Berkeley, in California, tra sostenitori e oppositori di Trump. La polizia è intervenuta con i lacrimogeni e ha arrestato varie persone.

Prima gli americani

Trump ha firmato un ordine esecutivo per modificare il sistema dell’assegnazione dei visti per lavoro H-1B. Il presidente ha spiegato che il modello attuale è sbagliato, perché permette alle aziende di assumere lavoratori stranieri a basso costo a svantaggio dei lavoratori statunitensi, e che il suo ordine metterà fine “al furto della prosperità americana”. In realtà l’H-1B, in base al quale il governo accoglie 85mila lavoratori stranieri all’anno, riguarda soprattutto persone assunte in settori specializzati ad alto livello di innovazione, come l’high tech e l’industria medica e scientifica. Per questo molti sostengono che il provvedimento di Trump difficilmente ridurrà l’immigrazione illegale e la manodopera a basso costo.