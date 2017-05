Lo scontro con l’Fbi e le altre notizie su Donald Trump

Il 9 maggio Donald Trump ha rimosso James Comey dall’incarico di direttore dell’Fbi, la polizia federale statunitense. Spiegando la decisione, Trump ha detto di non essere soddisfatto del modo in cui Comey ha gestito l’inchiesta su Hillary Clinton e sul suo uso di un account di posta privato ai tempi in cui era segretaria di stato.

Ma quasi nessuno ha creduto a questa spiegazione. E in tanti fanno notare che un mese fa Comey ha reso una testimonianza di fronte al congresso in cui ha spiegato che la sua agenzia stava indagando sui tentativi del governo russo di condizionare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016, e su una possibile collaborazione tra i consiglieri di Trump e i funzionari russi.

I democratici sospettano che Trump voglia interferire sull’indagine e temono che sostituisca Comey con una persona non indipendente. Per questo hanno chiesto alla Casa Bianca di nominare un procuratore speciale che si occupi della vicenda russa. La richiesta è stata rilanciata anche da alcuni repubblicani. Tuttavia il 10 maggio Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al senato, e Richard Burr, capo della commissione sull’intelligence del senato, hanno respinto la proposta.

Una mossa avventata

Alcuni commentatori hanno paragonato la decisione di Trump all’abuso di potere di Richard Nixon, che nel 1973 ordinò il licenziamento del procuratore speciale incaricato di indagare sul caso Watergate, lo scandalo che portò alle dimissioni del presidente.

La decisione di Trump è stata una sorpresa perché negli Stati Uniti il direttore dell’Fbi, il cui mandato dura dieci anni, non è scelto con criteri politici. Per di più, in passato Trump si era complimentato con Comey per aver reso pubbliche le accuse contro Clinton, una mossa che molti commentatori avevano considerato avventata e che aveva dato una mano a Trump negli ultimi giorni della campagna elettorale (Time ha raccolto in un video le dichiarazioni di Trump che mostrano come ha cambiato idea su Comey negli ultimi mesi).

Il New York Times ha rivelato che qualche giorno prima di essere licenziato Comey aveva chiesto a Rod J. Rosenstein, viceministro della giustizia, più risorse per le indagini sulle interferenze russe. Rosenstein supervisiona l’indagine sulla Russia dopo che Jeff Sessions, il ministro della giustizia, ne ha preso le distanze quando si è scoperto che durante la campagna elettorale aveva parlato due volte con Sergej Kisljak, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti.

Secondo la ricostruzione di Politico, Trump avrebbe preso la decisione dopo alcune settimane in cui è cresciuta la sua rabbia nei confronti di Comey: oltre a essere infastidito per l’indagine sulle interferenze russe in campagna elettorale, il presidente accusava il direttore dell’Fbi di non aver fatto nulla per impedire le fughe di notizie partite dall’interno del governo federale che hanno messo in imbarazzo la Casa Bianca.

Trump contestava a Comey anche di non aver appoggiato le sue accuse all’ex presidente Obama, che secondo Trump lo aveva fatto intercettare durante la campagna elettorale. Queste accuse, che il presidente aveva formulato dopo aver guardato alcuni notiziari televisivi, si sono rivelate prive di fondamento.

Popolarità in calo

Al di là dei rischi di un conflitto istituzionale, Trump rischia di pagare un prezzo politico molto alto per questa vicenda. Negli Stati Uniti l’Fbi è storicamente una delle organizzazioni governative di cui gli statunitensi si fidano di più, e Trump è uno dei presidenti più impopolari della storia americana (la sua popolarità è diminuita ulteriormente secondo un sondaggio realizzato dopo che la camera ha approvato la nuova riforma sanitaria).

Inoltre, lo scontro con l’Fbi potrebbe peggiorare i rapporti già tesi tra il presidente e il congresso, dove una parte del Partito repubblicano contesta le politiche di Trump. Ma soprattutto, il licenziamento di Comey riporta al centro del dibattito politico il tema dell’interferenza russa nelle elezioni presidenziali, dopo alcune settimane in cui la vicenda era finita in secondo piano. E farà aumentare le pressioni dei democratici e dell’opinione pubblica sui repubblicani per chiedere che l’indagine in corso al congresso sia condotta in modo indipendente. Lo stesso giorno in cui ha licenziato Comey, Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Sergej Lavrov, il ministro degli esteri russo, e Pavlo Klimkin, ministro degli esteri ucraino.