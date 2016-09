In Asia fioriscono le imprenditrici socialmente utili 

Durante tutti i colloqui di pace a cui ha partecipato nell’isola filippinadi Mindanao, sconvolta dal conflitto, Joji Felicitas Pantoja serviva il caffè per mettere a loro agio le persone. Pantoja però ha capito che parlare di pace non era sufficiente se non si riusciva a rispondere alle necessità di base, come l’alimentazione e la salute, e così ha avuto l’idea di usare il caffè come veicolo di cambiamento. Lanciando Coffee for peace, Pantoja ha lavorato insieme agli agricoltori di Mindanao per rivitalizzare un settore sostituito da monocolture come l’albero da gomma e le banane, e i guadagni dei soc sono triplicati.

“Pace non significa solo assenza di guerra. Se non ci occupiamo dell’aspetto economico, il processo non è completo”, ha spiegato Pantoja, 56 anni, che si definisce una costruttrice di pace.

In tutta l’Asia donne come Pantoja affrontano i problemi della società attraverso una prospettiva di impresa, svolgendo un ruolo di maggiore rilievo rispetto alle donne di altre regioni nel gestire il potere dei mercati per contrastare la povertà e altri problemi sociali. È quanto conclude il primo sondaggio sui paesi migliori per l’imprenditoria sociale.

Un contesto più equo

Dal sondaggio promosso dalla Thomas Reuters foundation sulle 45 più importanti economie del mondo è emerso che le Filippine sono il paese in cui le donne registrano risultati migliori in quanto a presenza nelle posizioni apicali delle imprese sociali e riguardo alla parità di salario rispetto agli uomini. In Asia si trovano altri cinque paesi tra i primi dieci emersi dal sondaggio condotto intervistando quasi 900 esperti di impresa sociale: Malesia, Cina, Hong Kong, Indonesia e Thailandia.

Russia, Norvegia e Canada completano la decina, mentre il Brasile si è classificato all’ultimo posto e gli Stati Uniti hanno ottenuto una valutazione negativa nel sondaggio, perché è diffusa la percezione che le donne siano pagate meno degli uomini. Secondo le donne intervistate in tutta l’Asia, un contesto più equo e una maggiore propensione a porre la solidarietà al di sopra del valore economico sono le ragioni principali per cui le donne se la cavano così bene come imprenditrici sociali.