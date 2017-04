La Svezia dà asilo a una donna salvadoregna incarcerata perché aveva abortito

Quando María Teresa Rivera è stata scarcerata da una prigione del Salvador, nel 2016, sperava di ricominciare una nuova vita con il figlio di undici anni. Rivera era stata accusata di omicidio perché aveva avuto un aborto spontaneo. La sua condanna era stata poi annullata.

Pensava di potersi lasciare alle spalle gli oltre quattro anni di prigione, ma è stato impossibile. “Tutti mi bollavano come l’assassina di neonati. Nessuno mi voleva dare un lavoro”, racconta Rivera, 34 anni, che era stata condannata a quarant’anni di carcere, la pena più lunga mai inflitta a una donna accusata di aborto nel Salvador, dove l’interruzione di gravidanza, per qualunque motivo, è illegale dal 1997. Quando i pubblici ministeri hanno presentato ricorso per ribaltare la decisione della corte suprema di scarcerarla, Rivera ha capito che doveva cercare asilo all’estero per non rischiare di tornare in carcere.

Il 17 marzo 2017 Rivera è diventata la prima donna a ricevere asilo in Svezia dopo essere stata detenuta ingiustamente per aver violato una legge che vieta l’aborto. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, è solo una delle centinaia di donne salvadoregne accusate di procurato aborto anche se in presenza di aborto spontaneo, parto di feto morto o complicanze insorte in gravidanza.

Secondo gli avvocati del Center of reproductive rights con sede negli Stati Uniti, Rivera è la prima donna al mondo a vedersi riconosciuto il diritto di asilo con queste motivazioni.