Non basta condannare gli scafisti per fermare la strage di migranti nel Mediterraneo

“Adesso che il comandante è stato condannato, questa storia dovrebbe essere finita. O no?”, mi chiede Sekou, uno dei sopravvissuti. Sekou non vuole ricordare quella notte in cui nel naufragio ha perso suo fratello maggiore, Karim. “Siamo stati caricati su quella nave a forza, eravamo in prigione in Libia con decine di altre persone. Eravamo finiti in prigione come tanti perché eravamo senza permesso di soggiorno. Un giorno ci hanno caricato su delle camionette e ci hanno portato sulla spiaggia, e da lì ci hanno messo su dei piccoli gommoni, 50 0 60 persone per gommone, e ci hanno portato alla grande nave che era ormeggiata al largo”. Sekou racconta di essere scappato dalla Costa d’Avorio insieme a suo fratello per ragioni politiche; non pensava di venire in Europa, ma è stato costretto a imbarcarsi dai libici, che di tanto in tanto svuotano le prigioni e caricano decine di ragazzi su navi fantasma.

I sopravvissuti del naufragio sono stati 28: due di loro (Mohamed Ali Malek e Mahmud Bikhit) sono stati arrestati e accusati di essere lo scafista dell’imbarcazione e il suo aiutante. A un anno e mezzo dal naufragio, la giustizia italiana, con rito abbreviato, ha emesso la sua sentenza di condanna per i due uomini, riconosciuti responsabili da quasi tutti i testimoni. Le richieste della procura sono state accettate dalla giudice Daniela Monaco Crea che ha condannato a 18 anni di carcere per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo Mohamed Ali Malek e a cinque anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Mahmud Bikhit. Tra le pene accessorie per i due scafisti circa 9,3 milioni di euro di sanzioni a testa, equivalenti a circa 15mila euro per ogni vittima (728 accertate).

Diciotto anni di carcere. Lo scafista tunisino dell’imbarcazione naufragata al largo di Tripoli il 18 aprile 2015, Mohamed Ali Malek, è stato condannato in primo grado a diciotto anni di carcere il 13 dicembre per la morte di più di settecento persone, in quella che è considerata la più tragica delle stragi nel Mediterraneo negli ultimi anni. Ali Malek è stato identificato come l’uomo che era al timone del peschereccio lungo circa 27 metri, stracarico di migranti, partito il giorno prima dalla spiaggia di Garabulli , a est di Tripoli.

“Ricordo che durante le operazioni di trasbordo sulla nave grande un ragazzo è stato picchiato a morte dai libici e poi gettato a mare ancora prima di partire”, aggiunge. I sopravvissuti hanno raccontato che dopo ore di navigazione nel Mediterraneo i migranti avevano chiamato con il telefono satellitare la centrale operativa della guardia costiera italiana, che ha chiesto a un mercantile di intervenire perché in quel momento non c’erano altre navi di soccorso in quell’aera. Infatti l’operazione italiana Mare nostrum era stata sospesa mesi prima ed era stata sostituita da un’operazione europea ben più modesta e con molti meno mezzi impiegati, Triton.

Mohamed Ali Malek ha accelerato nel momento in cui il mercantile King Jacob è sopraggiunto per soccorrere i migranti. “Noi stavamo navigando con tutte le luci spente e il comandante ha diretto a velocità sostenuta la nave verso il mercantile”. I testimoni raccontano che l’imbarcazione ha accelerato, andando a scontrarsi con il mercantile che batteva bandiera portoghese. L’impatto ha provocato un contraccolpo nel motopesca e una nuova collisione con il mercantile ancora più forte su uno dei lati. “In pochi attimi si è scatenato il caos e la nave ha fatto delle oscillazioni fino a quando si è ribaltata”, racconta il sopravvissuto.

“Ho sentito le grida disperate provenire dai ponti sottostanti, ma sapevo che non potevo aiutare nessuno, subito dopo l’impatto sono riuscito a saltare e a buttarmi in acqua e a raggiungere un salvagente che nel frattempo era stato lanciato dalla nave mercantile”, ricorda Sekou. “Non ho più visto Karim”, aggiunge. Alle 23.42, quaranta minuti dopo l’incidente, la nave Gregoretti della guardia costiera, appena arrivata sul posto, non ha più trovato traccia del peschereccio, che era rapidamente affondato. Decine di corpi galleggiavano sul pelo dell’acqua tra qualche detrito. Il mare era calmo, non tirava vento, nessuna luce a parte i fari dei mezzi di soccorso. A mezzanotte e mezza, un’ora dopo, erano state recuperate 28 persone vive e 24 cadaveri. Tutti gli altri erano stati inghiottiti dal mare.

Da clandestini a testimoni

Circondato da sei poliziotti e da un interprete, il principale imputato per il naufragio del 18 aprile, Mohamed Ali Malek, ha ascoltato la lettura della sentenza da dietro le sbarre, il 13 dicembre. Quando è arrivata la condanna non ha mostrato nessuna reazione. Malek e il suo presunto aiutante, Mahmud Bikhit, si sono sempre dichiarati innocenti, durante il processo hanno dichiarato di essere migranti come gli altri e di aver pagato per la traversata. Il tunisino ha raccontato di essere già venuto in Italia nel 2011, subito dopo la caduta di Ben Ali, e poi di essersi trasferito in Francia per lavorare. Ma poi di essere stato espulso dal paese e di essere tornato in Tunisia per andare a trovare sua madre, che nel frattempo si era ammalata.

Ali Malek non ha mai confessato di essere lo scafista, “il comandante” come lo chiamano i migranti, e questo ha sicuramente aggravato la sua posizione durante il processo, perché a testimoniare contro di lui sono stati tutti i sopravvissuti del naufragio. Al momento della sua condanna, nell’aula del tribunale non erano presenti né i sopravvissuti né le famiglie delle vittime.

Nessuno ha provato a rintracciarli per farli partecipare all’udienza finale del processo, come sarebbe successo in qualsiasi altra strage, anche perché i due imputati sono nullatenenti e le sanzioni a cui sono stati condannati probabilmente sfoceranno in un nulla di fatto e rimarranno solo una questione morale. Nel processo si sono costituiti parte civile solo due sopravvissuti di origine bangladese, che al momento del naufragio erano minorenni e sono stati difesi dall’avvocato Giorgio Forestieri. Gli altri, che dopo il naufragio erano stati portati nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Mineo, hanno dichiarato di non essere al corrente del loro diritto di costituirsi parte civile, anche se hanno ricevuto la notifica che li avvisava che il processo si sarebbe svolto nel tribunale di Catania.