La bici è la soluzione ideale per consegnare pacchi e ridurre il traffico

Il motivo è che siamo sempre più dipendenti dagli acquisti online. Negli Stati Uniti, Ups ha consegnato 4,6 miliardi di pacchi nel 2014 e di questi circa il dieci per cento veniva da Amazon. Oggi molti consumatori si aspettano che il pacco sia spedito il giorno stesso dell’ordine e, se possibile, che sia consegnato in un momento preciso della giornata.

Sui giornali si parla spesso della guerra tra automobili: taxi contro Uber, auto in comune contro auto di proprietà , Tesla contro chiunque sia in grado di lanciarsi con prezzi ragionevoli nel mercato delle auto che si guidano da sole. Ma è più probabile che in futuro la sfida sarà tra bici, furgoni e ingorghi stradali.

Il numero di mancate consegne, tra il dieci e il trenta per cento, è un bel guaio per chi si occupa di commercio online

Un altro problema è che non sempre i consumatori sono in casa al momento della consegna. Il numero di mancate consegne (tra il dieci e il trenta per cento) è un bel guaio per chi si occupa di commercio online: un furgone deve fare almeno due viaggi per consegnare un paio di scarpe. E se poi le scarpe non vi piacciono? Potete rispedirle al mittente. Il che porta il totale dei viaggi a tre.

I contraccolpi negativi sono molti. A Londra, i pendolari perdono in media 96 ore all’anno nel traffico. Anche in centri urbani più piccoli, come Amsterdam e Francoforte, la cifra è di quaranta ore all’anno. Aggiungete alla perdita di tempo i barili di carburante consumati e oltre alla frustrazione avrete più inquinamento.

Pessime idee

Nella maggior parte delle città occidentali i camion possono entrare in centro solo in alcune fasce orarie, e alcune città hanno delle aree a basse emissioni dov’è vietato l’accesso alle auto e ai furgoni inquinanti. Anversa ha annunciato che a partire da febbraio del 2017 guidare un veicolo inquinante nella sua area a basse emissioni costerà 125 euro di multa.

Le aziende stanno affrontando il problema in modi diversi. L’anno scorso, per esempio, Uber ha proposto di usare i suoi autisti per fare consegne tramite Uber Rush. Ma dal punto di vista della logistica è una pessima idea: singole auto che consegnano singoli pacchi invece di furgoni che ne consegnano molti, problemi d’assicurazione, e il fatto di affidarsi a non professionisti per fare le consegne. Nel frattempo Amazon promette consegne con i droni. Ma ci sono ancora molte limitazioni per l’uso dei droni, figuriamoci per le consegne.