La Cina è paralizzata dalle sue campagne anticorruzione

Ci sono due Pechino in questi giorni: c’è quella riunita a porte chiuse nell’hotel Jingxi per il plenum del comitato centrale del Partito comunista – quattrocento delegati arrivati da tutta la Cina per approvare due documenti, calati dall’alto per rendere il partito più efficiente e meno inviso alla popolazione – e la Pechino di tutti i giorni, che vive negli hutong – i vicoli – o nei quartieri di casermoni del terzo, quarto, quinto anello delle circonvallazioni.

Cos’hanno in comune oggi queste due città che non si toccano e probabilmente si ignorano?

Parola chiave: il governo della legge, che in cinese è yifa zhiguo, cioè rule by law. Per capirci, le autorità cinesi intendono usare il diritto come strumento di governo senza minimamente pensare di sottoporvisi. L’imperatore usa la legge per ordinare tutto ciò che si muove sotto il cielo, non per tutelare i diritti individuali.

Così, all’hotel Jingxi si discutono un codice di condotta per i quadri di partito e una modifica delle regole per la supervisione del partito stesso. Da anni, questo gigante da 85 milioni di iscritti è più un comitato d’affari che un’organizzazione politica. Molti si iscrivono per trarne benefici personali, fare affari, mentre l’ideologia è andata in soffitta con la morte di Mao Zedong.

Fu allora, alla fine degli anni settanta, che Deng Xiaoping lanciò lo slogan “arricchirsi è glorioso” (anche se non è sicuro che sia proprio sua), aggiungendo poi sottovoce “e qualcuno si arricchirà prima di altri”.

Il messaggio fu colto al volo da migliaia di funzionari che si misero a trafficare con un occhio al pil della loro zona di competenza e un altro al portafoglio. A Deng, stimolare l’interesse personale serviva per trasformare la generazione di quadri scelti per “meriti ideologici” in epoca maoista in funzionari-manager che marciassero come un sol uomo verso il boom economico.

Ci riuscì, ma oggi il modello non funziona più: troppa corruzione, troppa ricchezza e arroganza sbattute in faccia a chi è rimasto indietro, troppe risorse sprecate. C’è il rischio di destabilizzare l’intero sistema.