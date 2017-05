Pechino senza macchia e senza storia

Ma Wenjie mi avvicina mentre sono seduto al tavolo di un caffè all’aperto, al primo piano del Village di Sanlitun: “Parli cinese? Posso sedermi un attimo? Sono uno studente”.

Lo studente cerca in realtà di vendermi uno smacchiatore a secco, di quelli universali che vanno bene per “vestiti, capi in pelle e scarpe”, come recita l’etichetta sul flaconcino. Per dimostrarmelo, tira fuori dalla tasca un pennarello e si pasticcia la maglietta, poi spruzza accuratamente lo spray, sfrega et voilà, la macchia non c’è più. Pechino è la capitale della macchia, oltre che della Cina: appena ti muovi ti sporchi.

Ci faccio un pensierino, sullo smacchiatore di Ma Wenjie.

Mentre avviene la dimostrazione, scopro che lui ha 23 anni e viene dall’Anhui. Per darmi un punto di riferimento, dice “Huangshan”, nota località di monti a strapiombo puntualmente trasformata in mingsheng, termine ufficiale che designa una bellezza storica o naturale modificata in attrattiva per fiumane di turisti. Un posto dove sono stato ormai cinque anni fa.

Una scena grottesca

Il venditore ambulante è un ragazzo abbronzato e sorridente, intraprendente. Lo smacchiatore costa una bella cifra, 80 renminbi – più di dieci euro – ma se ne compro due lui mi regala il terzo.

“Che me ne faccio di tre smacchiatori spray?”, gli chiedo.

“Uno lo regali a un amico”, risponde risoluto.

E per dimostrarmi quanto sia universale il suo prodotto, si tuffa sulle mie scarpe da ginnastica un tempo bianche, spruzza e si mette a sfregarle. Una scena grottesca: io sto seduto imbambolato al tavolino di un caffè e un ragazzotto cinese con i capelli sparati per aria mi sfrega le scarpe. Che effettivamente diventano quasi nuove.

Gli domando perché se ne sia andato dall’Anhui, forse non c’è lavoro? “No, è che volevo venire a Pechino”. Per ogni flacone da 80 renminbi, lui ne intasca cinque, cioè poco più di 60 centesimi di euro. Così almeno dice, non ho modo di verificarlo, e non so se mi trovo di fronte all’ennesima storia di sfruttamento o se anche questo fa parte della sua strategia di marketing.