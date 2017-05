L’elezione di Macron e il sollievo dei giornali europei

Pheew!

Tageszeitung, Germania

“La netta vittoria di Emmanuel Macron è un enorme sollievo per la Francia e per tutta l’Europa, e allontana la minaccia della catastrofe che ne sarebbe uscita se fosse stata eletta un’aggressiva e demagogica populista”, scrive il quotidiano di sinistra, per il quale “la fiducia e la speranza hanno trionfato sul pessimismo. È un segno incoraggiante per la democrazia. Una vittoria del Front national in Francia avrebbe agito come un faro per l’estrema destra in diversi paesi del continente e avrebbe dato un colpo fatale all’Ue”.

Bella mossa

Libération

“Nella battaglia finale, la repubblica vince. Sconvolta, incrinata, scossa da un partito dell’intolleranza che ha raccolto fino al 42 per cento dei voti durante la campagna elettorale, la Francia ha appena detto agli xenofobi – anche se restano forti, minacciosi e attivi – che non vuole saperne di loro. In definitiva, una certa idea di libertà ha resistito.”, afferma il direttore del giornale Laurent Joffrin, che aggiunge: “Si è dimostrato, attraverso questo voto, che si può resistere all’ascesa nazionalpopulista. Esito paradossale di una campagna elettorale senza precedenti: questo paese che viene descritto sempre più vecchio, nostalgico, isolato, amaro, ha portato al potere un uomo di 39 anni senza un passato politico, amante dell’Europa e affascinato dai grandi orizzonti”.