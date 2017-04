In Libia la nostra vita ormai è in mano alle milizie

Avrei dovuto essere in Italia il 20 marzo per lavorare con Andrea Segre sul set del film L’ordine delle cose. Il 20 febbraio avevamo richiesto il visto all’ambasciata italiana in Tunisia, che quindi avrebbe dovuto darcelo in tempo, ma a giorni alterni ci chiedevano di fornire altri documenti. Finalmente, il 23 marzo siamo stati convocati e siamo rimasti lì per quattro ore dopo l’orario di chiusura solo per sentirci dire che per avere il visto dovevamo fornire un estratto conto bancario.

Quand’anche fossi riuscito a tornare a Tripoli per ottenere il documento, sarebbero servite comunque altre due settimane per avere un altro appuntamento in ambasciata. Il punto cruciale però è che al momento ottenere un estratto conto bancario a Tripoli è impossibile.

Un mese fa un caro amico e collega mi ha chiesto se ci fosse un modo per accreditarmi un pagamento a Tripoli. Gli ho spiegato che a causa della crisi bancaria in corso in Libia era impossibile. Purtroppo, da allora non posso accedere al mio conto in banca, e anche alla banca vera e propria, incendiata e distrutta negli scontri scoppiati il mese scorso a Tripoli.

Un’attività armata e redditizia

Gli scontri sono cominciati a Gurji, nella zona occidentale della città, precisamente vicino alla filiale principale della Aman bank (che paradossalmente vuol dire “banca sicura”). La banca non è molto lontana da dove vivo (non dirò molto altro sulla mia casa; mi scuserete se sono paranoico, ma sono pur sempre libico). C’è stato un diverbio tra uno dei residenti in fila alla banca e una delle “guardie di sicurezza”, che ha sparato e ucciso l’uomo.

I suoi vicini e familiari hanno raccolto le armi che sono riusciti a trovare e hanno attaccato la milizia di guardia alla banca. Presto gli abitanti delle aree vicine si sono uniti alla battaglia; ne avevano abbastanza delle milizie in generale e di quella in particolare! Gli scontri sono andati avanti per tutto il giorno e parte della notte. Alla fine sono riusciti a scacciare la milizia e a bloccare l’arrivo dei rinforzi, e nel frattempo hanno distrutto la banca.