Il populista Geert Wilders avanza nei sondaggi elettorali olandesi

La campagna elettorale olandese è cominciata il 15 febbraio e il leader islamofobo Geert Wilders si presenta come il favorito di uno scrutinio che sarà un banco di prova dei sentimenti populisti che hanno spinto il Regno Unito fuori dell’Unione europea e portato Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti.

L’euroscettico Wilders, un ammiratore di Trump, contrario all’immigrazione, ha definito le elezioni parlamentari del 15 marzo l’inizio di una “primavera patriottica” in Europa, in vista anche delle elezioni che si terranno in Francia e in Germania, rispettivamente a maggio e a settembre.

Wilders e il suo Partito della libertà (Pvv) sono stati in testa ai sondaggi d’opinione per buona parte degli ultimi due anni, ma il frammentario paesaggio politico olandese fa apparire quasi inevitabile un governo di coalizione con quattro o cinque partiti. Il suo principale rivale, il primo ministro Mark Rutte, del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vdd, liberalconservatore), conta sulla ripresa economica sempre più decisa per recuperare la popolarità perduta durante il periodo di austerità compreso tra 2012 e 2014. I due hanno annunciato che s’incontreranno durante un dibattito televisivo il 13 marzo.

Difficile coalizione

Il partito di Wilders dovrebbe ottenere il 20 per cento dei suffragi, contro il 16 per cento di quello di Rutte. Per governare serve generalmente una maggioranza semplice, ma tutti i partiti tranne uno hanno deciso che non formeranno una coalizione con Wilders, le cui politiche sono considerate da molti offensive e talvolta incostituzionali.

Al voto si presentano 31 partiti, 14 dei quali otterranno probabilmente almeno uno dei 150 seggi parlamentari. Gli altri tre principali partiti non dovrebbero ottenere più del 10-11 per cento dei voti ciascuno. “Di fatto, la schiacciante maggioranza degli olandesi non voterà per Wilders”, afferma Kristof Jacobs, docente all’università Radboud a Nimega.