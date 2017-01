Cos’è il Plan Condor e perché è finito sotto processo in Italia

Quando, l’11 settembre del 1973, il palazzo della Moneda viene assaltato dalle forze golpiste e bombardato dagli aerei militari che scendono in picchiata su Santiago del Cile, dentro ci sono solo una settantina di uomini. Accanto a Salvador Allende, eletto presidente della repubblica tre anni prima, ci sono i fedelissimi del Gap, ovvero il Gruppo di amici del presidente, una sorta di guardia privata in abiti borghesi composta da militanti del Partito socialista. A coordinare il Gap c’è un ragazzo di appena 24 anni che viene dalle file del partito: Juan Montiglio. Ha origini piemontesi, il suo nome di battaglia è Anibal. In una delle foto celebri che ritraggono l’assalto della Moneda, Anibal è alle spalle di Allende: il presidente indossa un elmetto, ha lo sguardo preoccupato, mentre Anibal stringe qualcosa tra le mani. In privato Allende è “il dottore” (“il dottore ha detto”, “il dottore è impegnato”, “cosa fa il dottore?”…). Nessuno lo chiama “presidente”, e lo stesso Allende non si fa mai chiamare così. Quel giorno, la difesa del “dottore”, e per estensione del palazzo presidenziale, doveva essere affidata a tre squadre. Oltre al Gap, a un corpo della polizia e a uno dei carabinieri. Quando comincia il golpe, i carabinieri (sodali di Pinochet) se la squagliano. I poliziotti invece rimangono accanto ai ragazzi del Gap. Resistono insieme per alcune ore, con le poche armi di cui dispongono, sebbene le forze militari avverse siano superiori e il palazzo sostanzialmente indifendibile. Quando un’ala va a fuoco, “il dottore” capisce che è finita. Sa bene che saranno tutti passati per le armi. Allora li chiama e dice loro che sono sollevati dal loro incarico, sono liberi di andarsene. Ma restano tutti al loro posto. Non solo gli uomini del Gap, anche i poliziotti: ognuno di loro ribadisce che manterrà la propria posizione fino alla fine. Tanto che Juan Soane, a capo di quel manipolo di poliziotti, più tardi ricorderà, o crederà di ricordare, che il “dottore” abbia commentato quella scelta dicendogli: “Le vecchie querce muoiono in piedi”. Poco dopo Allende si suicida con un colpo di pistola, mentre gli uomini che hanno condotto l’estrema difesa della Moneda escono in fila indiana. Vengono fatti stendere sull’asfalto, le mani dietro la nuca, poi sono trasferiti alla caserma Tacna. Qui i ragazzi del Gap sono interrogati e torturati per due giorni, al termine dei quali vengono portati a Pendehue e fucilati uno a uno. I militari accatastano i loro corpi in una fossa comune, un fossa profonda tre o quattro metri e larga 15, e vi lanciano dentro delle granate per distruggerli, per smembrarli, per renderli irriconoscibili, per cancellare le prove della mattanza. In seguito ricoprono tutto con la calce.

Da quando in Cile è tornata la democrazia, Alejandro Montiglio ha cercato di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte del padre

“Trent’anni dopo hanno dato un nome a quei resti. A me e a mia madre hanno consegnato una bara da bambino. Conteneva un dente, qualche pezzo di osso, tanto che ho subito pensato che quella bara era fin troppo grande. Erano i resti di Juan Montiglio. Anibal, mio padre.” Da quando in Cile è tornata la democrazia, Alejandro Montiglio non ha fatto altro che dedicarsi a ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte del padre. Ha incontrato i suoi compagni di liceo e di università, i membri del partito socialista e di altre formazioni politiche, i pochissimi sopravvissuti del Gap, i poliziotti della Moneda. Anche grazie a questo lavoro di controstoria, svolto a tanti anni di distanza da quegli eventi, e condotto spesso in solitudine, Alejandro è stato uno dei testimoni-chiave del processo che si è tenuto a Roma contro il Plan Condor, e che ha visto imputati 33 civili e militari cileni, uruguaiani, boliviani e peruviani responsabili della repressione totalitaria e del “terrorismo di stato” nei rispettivi paesi, nel corso degli anni settanta del secolo scorso. Dopo due anni di udienze la sentenza è stata pronunciata il 17 gennaio dalla corte d’assise di Roma presso l’aula bunker di Rebibbia. Per la morte di Juan Montiglio è stato condannato all’ergastolo Ahumada Valderrama, allora capitano dell’esercito cileno, responsabile dell’organizzazione del plotone di esecuzione dei membri del Gap. Ma questo è stato solo uno delle decine di casi di uccisione o desaparición forzada esaminati nel processo. Accanto a quella di Valderrama, ci sono state altre sette condanne all’ergastolo e 19 assoluzioni. Nel frattempo, sei imputati sono deceduti. Per farsi un’idea della mole giudiziaria che un simile processo deve affrontare, è possibile ascoltare la registrazione integrale di tutte le udienze offerta da Radio Radicale. Tuttavia per capire come si è snodato in questi anni il processo contro il Plan Condor, quale sia la sua importanza storica, e quali siano i limiti della sentenza di primo grado (che ha visto comunque molte assoluzioni) occorre spiegare alcune cose. La guerra sporca degli anni settanta

Innanzitutto il nome. Con “Piano Condor” si intende la decisione, a partire dal 1974, di alcuni paesi dell’America Latina (Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia) di coordinare su scala internazionale la “guerra sporca” contro i movimenti guerriglieri, o più in generale di opposizione alle dittature. Per i vertici militari di questi paesi sarebbe stato possibile realizzare un simile piano solo attraverso la condivisione di informazioni, azioni e metodi di interrogatorio, tortura, carcerazione, sparizione. È difficile ricondurre a unità le specificità storiche dei singoli stati, i fattori che hanno portato in un paese o nell’altro all’instaurarsi delle dittature, alla genesi dei movimenti di opposizione e alla scelta (da parte di alcuni di questi) di ricorrere alla guerriglia. Sta di fatto, però, che è possibile, nell’ideologia e nella pratica della repressione, individuare un minimo comune denominatore. A un certo punto viene bollato come “marxista”, e quindi come “terrorista”, chiunque si opponga o manifesti l’idea di farlo, anche chi appartiene a formazioni sindacali, religiose o studentesche, e non ha mai avuto intenzione di aderire alla lotta armata. La repressione si estende a macchia d’olio, nel momento in cui il concetto di “nemico” si estende a macchia d’olio. Da qui la necessità non solo di organizzare sistematicamente un vasto piano repressivo, ma anche di tenerlo il più possibile sotto silenzio, di renderlo invisibile, con il ricorso sistematico alla tortura dei sequestrati perché fornissero informazioni utili, e successivamente alla loro desaparición affinché le prove fossero cancellate. A partire dagli anni ottanta del novecento, con il ritorno graduale della democrazia in tutti i paesi dell’America Latina, i processi per accertare la verità di quei fatti vengono bloccati. Il caso dell’Argentina e dell’Uruguay è paradigmatico: per il timore di un colpo di coda dei militari, vengono promulgate delle leggi che sanciscono un’ampia amnistia per chi ha preso parte alla pratica del “terrorismo di stato”. Così, se da una parte escono libri, inchieste, film, fumetti, spettacoli teatrali sui desaparecidos, e si intensifica il lavoro di molte associazioni per i diritti umani, dall’altra la possibilità di accertare la verità giudiziaria dei singoli eventi rimane in un limbo. A questa situazione schizofrenica viene posto fine – sia in Argentina, sia in Uruguay – solo nel nuovo secolo. In Argentina, sotto la presidenza Kirchner vengono ritenute incostituzionali quelle leggi promulgate alla metà degli anni ottanta (del punto finale e dell’obbedienza dovuta) che garantivano l’impunità e si aprono numerosi processi, il più noto dei quali riguarda l’Esma, la Scuola meccanica della marina militare trasformata in un campo di concentramento all’interno del quale sono scomparsi almeno cinquemila oppositori politici. In Uruguay, invece, dove è stata promulgata nel 1986 la legge sulla caducità, con l’intento di garantire un’ampia impunità per i crimini commessi durante la dittatura, il percorso di abrogazione è stato molto più accidentato. Pertanto nell’ultimo decennio è stato possibile istituire i primi processi (sotto i governi del Frente amplio, che ha raccolto in parte l’esperienza dell’opposizione alla dittatura militare) lavorando sugli spiragli lasciati aperti dalla legge. Per esempio, come racconta Mario Occhinero dell’Osservatorio Uruguay, “è stato possibile rinviare a giudizio alcuni dei militari implicati nel terrorismo di stato, perché proprio in funzione del Plan Condor avevano compiuto dell’azioni all’estero, e tali azioni non erano contemplate nell’amnistia”.

Il processo riconduce i casi singoli al piano di repressione coordinato su scala internazionale: il Plan Condor

Ma perché istituire un processo contro il terrorismo di stato anche in Italia? È stato possibile farlo per due motivi. Il primo è che non pochi tra i morti e gli scomparsi avevano origini italiane, erano figli di emigrati italiani o erano nati addirittura in Italia. C’è un precedente in tal senso. Nel 2000 è stato istituito a Roma un processo contro l’uccisione di due sindacalisti di origine sarda, Martino Mastinu e Mario Marras, che lavoravano nei cantieri navali di Tigre, vicino a Buenos Aires. Il procedimento si è concluso, in un’epoca in cui i processi in Argentina non erano stati ancora aperti, con la condanna dei responsabili: sei militari e un prefetto argentino. La loro storia è stata ricostruita in un bel libro del giornalista Carlo Figari, El Tano. Desaparecidos italiani in Argentina (AM&D Edizioni). Rispetto al processo per Mastinu e Marras, quello contro il Plan Condor costituisce un passo avanti. Non solo perché in due anni di udienze sono state sentite decine di testimoni (ex militanti politici, familiari di desaparecidos, esperti di vario genere), ma perché alla base del procedimento giudiziario c’era un’idea molto semplice. Non analizzare i singoli casi come fatti a se stanti, ma ricondurli al piano di repressione coordinato su scala internazionale. Il Plan Condor, appunto. È con tale intento che il 31 gennaio 2013 sono stati rinviati a giudizio 32 militari o poliziotti di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay, più l’allora ministro degli esteri uruguaiano Juan Carlos Blanco.

Soldati cileni posizionati su un tetto sparano sul palazzo della Moneda, l’11 settembre 1973. (Afp)

Un processo simile, sulle responsabilità di alcuni militari argentini nell’elaborazione del Plan Condor, si è aperto anche a Buenos Aires, e si è concluso nel maggio 2016 con la condanna di 15 dei 17 imputati. Ed è questo l’unico motivo per cui, nel processo romano, non erano presenti imputati di nazionalità argentina. Tuttavia c’è anche un altro motivo per cui il processo, o quanto meno un suo ramo relativo all’Uruguay, è stato istituito in Italia. Tra gli imputati figura anche Jorge Nestor Troccoli, negli anni settanta giovane ufficiale ai vertici dell’S2, il servizio di intelligence della Marina militare uruguaiana che “interrogava” i sequestrati del Fusna, un centro di detenzione speculare all’Esma argentina. Troccoli era l’unico dei 33 rinviati a giudizio a non essere processato in contumacia. Di origini campane, si era trasferito in Italia nel 2007 avvalendosi della doppia cittadinanza, non appena il magistrato Mirtha Guianze aveva provato a istruire a Montevideo un processo contro lui e contro Juan Carlos Larcebeau e i responsabili di alcune operazioni che avevano portato all’eliminazione, tra la fine del 1977 e l’inizio del 1978, dei membri del Gau (Grupos de acción unificadora), un gruppo di militanti politici uruguaiani riparato in clandestinità a Buenos Aires. Per evitare di farsi processare in patria, Troccoli ha lasciato l’Uruguay attraverso il Brasile meridionale e da qui ha preso un volo verso quella che considera “la terra degli avi”. Poiché secondo la legge uruguaiana non è possibile processare nessuno in contumacia, il tribunale italiano ha potuto procedere anche per quelle presunte vittime, di cui Troccoli sarebbe stato responsabile, che non avevano origine italiana. In particolare, proprio gli appartenenti al Gau scomparsi a Buenos Aires. Pertanto il processo Condor ha riguardato complessivamente 43 vittime: sei italoargentini, quattro italocileni (tra cui Juan Montiglio), 13 italouruguaiani e venti uruguaiani (cioè i membri del Gau). Troccoli non ha mai lasciato l’Italia durante le udienze, benché il suo legale, Paolo Guzzo, abbia lamentato un clima di “odio” nei suoi confronti. Durante il lungo processo, si è presentato in aula solo due volte. Nella prima è rimasto in silenzio, nella seconda – il 13 ottobre 2016 – ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, dicendosi innocente.

Ma davvero è possibile tracciare una chiara linea di divisione tra il torturatore buono e il torturatore cattivo?