I braccianti di Rignano sono morti per colpa del caporalato

I due braccianti maliani morti nell’incendio del “gran ghetto” sorto tra Rignano e San Severo sono parenti stretti dei braccianti morti in questi anni nei campi di Puglia. Braccianti morti di fatica, di freddo, di caldo. Braccianti affogati nei vasconi di acqua irrigua dove si erano immersi per trovare refrigerio. Braccianti uccisi dai propri caporali per aver preteso, semplicemente, di essere pagati a fine giornata. Braccianti scomparsi, come i polacchi desaparecidos durante la raccolta del pomodoro una decina di anni fa. Braccianti stranieri, e braccianti italiane, come Paola Clemente, sulla cui morte, e la catena di responsabilità che ha portato alla sua morte, solo ora si comincia a fare chiarezza.

Basta questo rosario di morti, qui brevemente accennato, per comprendere quanto estesa sia stata in Puglia, e non solo in Puglia, non solo nel sud Italia, la rete del caporalato, unica forma di intermediazione di manodopera in alcuni importanti settori dell’agricoltura. Di questo intreccio tra arcaico e postmoderno, violenza da preriforma agraria e ultraflessibilità lavorativa, i ghetti sorti in Puglia, come in Campania, Calabria, Sicilia, e perfino in Piemonte, sono sempre stati la punta dell’iceberg: il luogo dove le braccia del nuovo lavoro agricolo globale vanno a dormire e mangiare in attesa di un nuovo ingaggio, o magari in attesa di niente, dal momento che la regola del lavoro dei campi (oltre alla presenza dei caporali) è la profonda discontinuità che lascia, oggi come ieri, i braccianti ai margini del ciclo produttivo, nella speranza di ottenere una serie accettabile di giornate di lavoro.

I due braccianti maliani sono morti negli stessi giorni in cui si stavano ultimando le operazioni di sgombero del “gran ghetto”, un agglomerato informale di tende, baracche, lamiere, che durante la raccolta del pomodoro raggiunge i duemila abitanti. Al momento dello sgombero c’erano più o meno 500 persone. Ma solo una minima parte di loro ha accettato di essere trasferita nel centro intitolato al grande eroe burkinabé Thomas Sankara, in cui si prova ad abbinare accoglienza dignitosa e ingaggi di lavoro regolari per chi ci vive.

La grande maggioranza ha preferito restare nel ghetto o ai suoi margini, o addirittura andare a ingrossare le file di chi vive in ghetti limitrofi, come quello di Borgo Mezzanone, poco più a sud. Ed è proprio in un tale contesto che è scoppiato (o forse, dovremmo dire, qualcuno ha appiccato) l’incendio che propagato tra le ultime baracche abitate. Un incendio che, secondo quella parte di inquirenti che hanno immediatamente scartato le solite ipotesi riduzioniste, potrebbe essere doloso.