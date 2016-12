Donald Trump ha già dimenticato le sue promesse ai lavoratori americani

La prima volta che Donald Trump ha mostrato di non avere molto a cuore gli interessi degli americani che lo hanno portato alla Casa Bianca è stato il 22 novembre. Quel giorno un giudice del Texas ha bloccato un decreto approvato dal presidente Barack Obama per estendere la paga obbligatoria degli straordinari ai lavoratori del settore privato. Il provvedimento, che doveva entrare in vigore il 1 dicembre, avrebbe avvantaggiato più di quattro milioni di persone con redditi fino a 47mila dollari. Di fronte a questa notizia pessima per tanti statunitensi, compresi, molto probabilmente, tanti elettori che l’8 novembre hanno votato per lui, Trump non ha reagito. Hanno reagito invece i dirigenti del Partito repubblicano, che sui social network non sono riusciti a contenere la felicità. John Boozman, rappresentante dell’Arkansas in senato, ha scritto che è “una grande notizia” e “un passo importante per contrastare gli abusi legislativi dell’amministrazione Obama”.

Dieci giorni dopo è arrivato un altro segnale preoccupante, quando Trump si è lanciato in una zuffa su Twitter con Chuck Jones, un sindacalista dell’Indiana. Jones aveva accusato il presidente eletto di aver ingannato i lavoratori della Carrier, un’azienda d’impianti per l’aria condizionata. Qualche mese prima l’azienda aveva annunciato di voler spostare in Messico circa duemila posti di lavoro. Così Trump all’inizio di dicembre è volato per qualche ora in Indiana, ha stretto un accordo con i dirigenti della Carrier ed è rientrato da trionfatore nel suo ufficio d’oro al 66° piano della Trump tower, a New York, sostenendo di aver salvato i posti di lavoro di mille operai. Quello delle imprese che trasferiscono linee di produzione all’estero per risparmiare sulla manodopera era stato uno dei grandi temi della campagna elettorale, e la promessa di costringere le aziende a restare negli Stati Uniti era stata una delle armi più efficaci del candidato repubblicano.

Ma in un’intervista televisiva Jones ha dato una versione diversa della vicenda Carrier: 850 posti di lavoro che stavano per essere trasferiti in Messico rimarranno effettivamente in Indiana, ma solo temporaneamente: ai lavoratori non era stata data nessuna garanzia per il futuro, e niente impedirà all’azienda di licenziarli tra un mese, o tra un anno.