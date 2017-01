L’era del Chapo è finita

Il capo del cartello di Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, detto El Chapo, non si era ancora ripreso dal suo stupore quando la notte del 19 gennaio è sceso dall’aereo che da Ciudad Juárez, alla frontiera con il Messico, lo aveva portato all’aeroporto di MacArthur, a Long Island. Il boss sarà processato dal tribunale federale del distretto est di New York per i reati commessi durante almeno venticinque anni di carriera criminale nel traffico di droga.

Solo poche ore prima El Chapo, considerato dagli Stati Uniti il narcotrafficante più potente del mondo, riposava con una mascherina per dormire in una cella del carcere di massima sicurezza di Ciudad Juárez, dov’era detenuto. Confidava nel fatto che i ricorsi presentati dalla sua numerosa squadra di avvocati e le istanze davanti alla Corte interamericana dei diritti umani a Washington per le presunte violazioni dei diritti umani che avrebbe subìto in carcere sarebbero bastati per posticipare di anni la sua estradizione. Lui, inserito dalla rivista Forbes tra gli uomini più ricchi del pianeta, ne era così sicuro che il 20 gennaio, quando si è presentato davanti al tribunale di Brooklyn per la prima udienza, è stato rappresentato da un avvocato di ufficio.

Guzmán Loera, 59 anni, originario di una famiglia di contadini poveri dello stato di Sinaloa e con un’istruzione che si è fermata alla terza elementare, non voleva essere estradato negli Stati Uniti. Se c’è una cosa di cui hanno paura i narcotrafficanti messicani è proprio essere processati in quel paese. Sanno che in Messico è facile applicare la regola plata o plomo, soldi o pallottole, per assicurarsi l’impunità e una latitanza a tempo indeterminato, o per ottenere privilegi quando sono arrestati e incarcerati.

L’impero dei narcos

El Chapo lo sapeva meglio di chiunque altro: nel gennaio del 2001, durante l’amministrazione del presidente Vicente Fox, riuscì a evadere dal carcere di massima sicurezza di Puente Grande, nello stato di Jalisco. E nel luglio del 2015, durante il governo dell’attuale presidente Enrique Peña Nieto, è scappato dal penitenziario El Altiplano. Dopo la seconda evasione El Chapo è stato arrestato nel gennaio del 2016, sempre nello stato di SInaloa. Il governo degli Stati Uniti ha subito chiesto la sua estradizione per i processi penali aperti contro di lui in sei tribunali federali del paese: California, Texas, Illinois, New Hampshire e due nello stato di New York.

Davanti al tribunale federale del distretto est di New York, Guzmán Loera dovrà affrontare almeno diciassette imputazioni per crimini commessi tra il 1989 e il 2014 che vanno dal traffico di centinaia di chili di cocaina, eroina, marijuana e metanfetamine negli Stati Uniti, al riciclaggio di denaro fino all’uso illegale di armi. Il voluminoso fascicolo criminale del tribunale di New York conferma le indagini sulla carriera criminale del Chapo e sul cartello di Sinaloa che porto avanti da dodici anni. I risultati del mio lavoro sono stati pubblicati nel 2010 nel libro intitolato Los señores del narco, tradotto in italiano con il titolo La terra dei narcos.

Secondo le accuse penali di cui ho copia, in trent’anni Guzmán Loera ha costruito un impero internazionale del narcotraffico grazie a diversi fattori. Il primo è l’alleanza stabilita alla fine degli anni settanta tra il cartello di Guadalajara, poi diventato di Sinaloa, e i potenti cartelli colombiani dell’epoca, soprattutto quello di Medellín guidato da Pablo Escobar Gaviria.