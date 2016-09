L’avanzata elettorale dell’estrema destra non si limita alla Germania

Per molto tempo l’estrema destra non è riuscita a sfondare in Germania. Quest’immunità nasceva dai ricordi del nazismo e dalla forza della democrazia cristiana, della Cdu/Csu che da sola rappresentava tutti i segmenti dell’elettorato conservatore. Ora però le cose sono cambiate.

Dopo aver ottenuto, il 4 settembre, quasi il 20 per cento alle elezioni amministrative in Meclemburgo-Pomerania Anteriore, un land dell’ex Repubblica Democratica Tedesca, Alternativa per la Germania (Afd) si impone come terza forza politica del paese. In appena tre anni di esistenza il partito è entrato nel parlamento di 9 dei 16 lander, ha mandato sette deputati al parlamento europeo e oggi i sondaggi lo danno al 14 per cento nelle intenzioni di voto alle legislative del settembre 2017, una percentuale che potrebbe aumentare nei prossimi mesi.

Fondato da un professore di economia che si batte contro il peso che l’Unione europea rappresenterebbe per la Germania, l’Afd deve il suo successo alla politica di accoglienza verso i profughi voluta da Angela Merkel. Come tutta la nuova estrema destra europea, anche questo partito è ostile all’immigrazione e all’islam tanto quanto lo è all’Unione europea. Il trionfo di questo cocktail è ormai un fatto politico acclarato in tutta Europa.

Un riavvicinamento necessario

Lo scacchiere politico degli stati membri è capovolto. La fine del dominio elettorale della democrazia cristiana e della socialdemocrazia è evidente. Impensabile fino a pochi anni fa, il riavvicinamento tra la destra e la sinistra moderata è ormai una necessità. L’Europa è entrata in un futuro politico indefinito, e per il momento i grandi paesi del vecchio continente appaiono indeboliti.