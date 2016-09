Per la pace in Siria potrebbe essere la volta buona

Finalmente, in Siria, le armi hanno smesso di far fuoco, anche se non del tutto. La tregua chiesta il 9 settembre dagli Stati Uniti e dalla Russia regge ormai da trentasei ore, e se la situazione non cambierà prima del 19 settembre potrebbe tornare la speranza in questo paese devastato da cinque anni di guerra.

I combattimenti e i bombardamenti potrebbero riprendere in qualsiasi momento, ma se la tregua dovesse reggere, tra otto giorni gli statunitensi e i russi potrebbero coordinare i loro attacchi contro i movimenti jihadisti, il gruppo Stato islamico (Is) e l’ex Fronte al nusra, permettendo la ripresa dei negoziati di pace ed eventualmente la creazione di un governo di transizione incaricato di organizzare elezioni sotto il controllo della comunità internazionale. Tutte le ore che ci separano dal 19 settembre saranno cruciali.

Non è ancora il momento di esultare, ma ci sono tre motivi per non escludere che questa sia la volta buona per la pace in Siria.

Panorama più definito

Il primo è che l’Is è ormai sulla difensiva, dunque il regime di Damasco non potrà continuare a presentarsi come unica alternativa ai terroristi. Lentamente ma inesorabilmente, l’arretramento dello Stato islamico cancella l’ipoteca che faceva pesare sul conflitto, lasciando campo libero allo scontro frontale tra Bashar al Assad e la ribellione che vuole liberare il paese della sua abominevole dittatura. Il panorama siriano, insomma, diventa sempre più chiaro.

Il secondo motivo per cui un’uscita dalla crisi non appare più impossibile è che gli Stati Uniti sono pronti a tutto (anche a fare grandi concessioni alla Russia) pur di non doversi impegnare nuovamente in Medio Oriente. Washington non vuole saperne perché la regione è diventata molto meno vitale per i suoi interessi da quando il gas e il petrolio da scisti le assicurano l’indipendenza energetica. Su questo argomento esiste un consenso diffuso negli Stati Uniti, con Donald Trump e Hillary Clinton sulla stessa linea di Barack Obama.