La sconfitta dei jihadisti potrebbe essere solo temporanea

La battaglia militare la perderanno, ma quella politica è tutta da giocare. Militarmente parlando, i jihadisti del gruppo Stato islamico (Is) sono in ritirata ovunque: in Iraq, in Libia e in Siria.

L’Is arretra perché ha martoriato la popolazione dei territori conquistati al punto tale da perdere l’appoggio che aveva conquistato con il suo progetto di creazione di uno stato sunnita a cavallo tra l’Iraq e la Siria, ma anche perché ha compiuto atrocità tali da provocare la nascita di una coalizione arabo-occidentale con cui non può competere.

Tuttavia, anche se l’Is sarà militarmente sconfitto nei prossimi sei o otto mesi, dal punto di vista politico potrebbe sopravvivere a questa sconfitta annunciata, per due motivi.

Il primo è che non possiamo più credere troppo a un compromesso in Siria. Gli statunitensi temono di essere risucchiati nel caos mediorientale, tanto che oggi, 20 settembre, a New York, a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite, cercheranno di riconciliarsi con la Russia. Ma il regime di Damasco ha già criticato, il 19 settembre, il cessate il fuoco che aveva accettato di malavoglia, mentre i ribelli si preparano a riprendere le armi e Vladimir Putin non sembra disposto a fare concessioni.

Non tutto è perduto, ma in questo momento è probabile che i combattimenti riprenderanno e che ogni prospettiva di pace in Siria si allontani per molto tempo.