La Polonia fa marcia indietro sull’aborto e riafferma la democrazia

I conservatori polacchi hanno fatto marcia indietro. Gli stessi che non avevano esitato, dopo la vittoria alle elezioni del 2015, a calpestare il tribunale costituzionale, garante del rispetto della costituzione, e a imporre i loro uomini e la loro linea nelle tv di stato, gli stessi che volevano modellare la Polonia a loro immagine e somiglianza, non hanno osato inimicarsi metà della popolazione.

Davanti alla portata delle manifestazioni del 3 ottobre, con centomila donne vestite di nero scese nelle piazze delle grandi città e dei piccoli paesi, il 6 ottobre i conservatori hanno rinunciato a inasprire ulteriormente la legge sull’aborto. Oggi in Polonia si può interrompere una gravidanza solo se il concepimento è frutto di uno stupro o di un incesto, se il feto è affetto da una patologia irreversibile o se sono in pericolo la vita o la salute della madre.

Si tratta di una delle norme più vincolanti in Europa, ma i conservatori del partito Diritto e giustizia (Pis) la consideravano troppo permissiva e avevano sostenuto una proposta di legge che avrebbe autorizzato l’aborto soltanto in caso di pericolo conclamato per la vita della donna.

Lo scenario che cambia

Questo avrebbe significato il totale divieto di interrompere la gravidanza, con rarissime eccezioni. Ma la reazione delle donne è stata talmente forte, in tutti gli ambiti e trasversale sul piano generazionale, che i parlamentari e il governo del Pis e hanno preferito non rischiare la crisi politica.

Questa evoluzione cambia lo scenario politico in Polonia, perché è la prima volta che i conservatori fanno marcia indietro e che i loro oppositori di sinistra, del centro e di altre sezioni dello spettro politico ricevono un incoraggiamento. Come ai tempi di Solidarność, la Polonia torna esser un paese innovatore che ha il coraggio di rinnovare la democrazia.