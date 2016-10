In Iraq e in Siria serve un’offensiva coordinata contro i jihadisti

In confronto a Raqqa, Mosul è un gioco da ragazzi. L’offensiva contro Mosul, roccaforte del gruppo Stato islamico (Is) in Iraq, sarà lunga e difficile, perché i jihadisti hanno minato ogni metro quadro della città e tengono in ostaggio una popolazione di un milione e mezzo di abitanti.

Ma la liberazione del centro abitato dipende ormai dallo scontro strada per strada, e quantomeno non pone reali problemi politici perché l’Iraq ha un governo che conduce questa offensiva coordinandosi con la coalizione arabo-occidentale guidata dagli Stati Uniti. Invece per quanto riguarda Raqqa, roccaforte dell’Is in Siria, le cose sono molto più complicate.

Bisogna assolutamente liberare anche questa città, in modo che i jihadisti cacciati da Mosul non possano raggiungerla per serrare i ranghi. Bisogna liberare entrambe le città allo stesso tempo o quasi, ma a Raqqa il rompicapo non è solo militare.