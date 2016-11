La Turchia perde la sua democrazia ma l’occidente resta a guardare

Nella stessa giornata il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha promesso a una folla di sostenitori in tripudio il ripristino della pena di morte. Tutto questo si aggiunge ai 35mila arresti, alle decine di migliaia di licenziamenti e alle 170 chiusure di organi di stampa già messi in atto dalle autorità dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio.

Due giorni dopo le autorità turche hanno annunciato, per decreto, la chiusura di altre 15 testate giornalistiche, il licenziamento di più di mille funzionari, la modifica dello statuto dei rettori universitari (che d’ora in poi non saranno più eletti ma nominati dal governo) e la cancellazione della riservatezza dei colloqui tra gli imputati e i loro avvocati.

Prima di tutto i fatti. Il 31 ottobre il caporedattore del grande quotidiano turco Cumhuriyet è stato arrestato insieme a una decina di suoi collaboratori nell’ambito di un’inchiesta per “attività terroristiche”. È come se i direttori di Le Monde o Le Figaro fossero arrestati con l’accusa di avere legami con il gruppo Stato islamico (Is). Grottesco, terrificante, inammissibile. E non è tutto.

La Turchia non ha più niente della democrazia che era stata in passato. Ormai il paese è governato da una dittatura guidata dal presidente Recep Tayyip Erdoğan, che intende instaurare un potere presidenziale forte e usa il golpe fallito per terrorizzare i democratici e schiacciare qualsiasi genere di opposizione.

Siamo arrivati a questo punto perché il partito di Erdoğan, l’Akp, ha cominciato a perdere voti dopo 14 anni di successi elettorali, e soprattuto perché l’integrità territoriale della Turchia potrebbe essere minacciata dalla rinascita dell’indipendentismo curdo incoraggiato dall’autonomia conquistata dai curdi iracheni e siriani.

È un ingranaggio che per molto tempo nessuno sarà in grado di fermare e contro il quale né l’Europa né gli Stati Uniti possono e vogliono fare nulla, perché gli occidentali hanno bisogno della Turchia per combattere l’Is in Siria e frenare il flusso di profughi siriani nei paesi europei e anche perché temono che un paese membro della Nato possa avvicinarsi alla Russia se dovessero prendere provvedimenti seri contro il suo presidente.

Davanti a questa repressione di massa le democrazie sono impotenti, ma a questo punto non si capisce in che modo possa andare avanti il negoziato per l’adesione di Ankara all’Unione europea. Per entrare a far parte dell’Europa unita, infatti, ogni paese deve rispettare le libertà fondamentali e rinunciare alla pena di morte.

Chiaramente non è questo il caso della Turchia, tanto che il presidente del parlamento europeo Martin Schulz ha dichiarato che con l’arresto dei giornalisti di Cumhuriyet è stata oltrepassata una nuova “linea rossa”. Il primo ministro turco gli ha risposto che “se ne frega”. È libero di farlo, ma anche l’Unione è libera di trarre le sue conseguenze. Meglio che lo faccia alla svelta.

(Traduzione di Andrea Sparacino)