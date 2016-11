Uomini come Trump hanno molte probabilità di vittoria in occidente

Per quanto improbabile, la vittoria di Donald Trump alle presidenziali statunitensi è ancora possibile. Ormai i sondaggi sono talmente fluttuanti che non possiamo dare niente per scontato fino alla notte tra l’8 e il 9 novembre. L’unica certezza è che, grande o piccola, maggioritaria o meno, una parte consistente degli americani vorrebbe l’elezione di un uomo volgare, ignorante e lunatico, di un irresponsabile inadatto alla presidenza quanto un analfabeta lo è alla vittoria del premio Nobel. È qualcosa di sorprendente, di inquietante, ma ci sono motivazioni precise alla base di questa realtà.

Come nel resto del mondo, anche negli Stati Uniti le disuguaglianze non sono mai state così nette nell’ultimo secolo. Il salario medio si è ridotto, mentre i profitti dei grandi imprenditori sono sempre più osceni. Il costo degli studi universitari è talmente elevato che, fatta eccezione per i figli delle famiglie più ricche, gli studenti si affacciano al mondo del lavoro con un debito di diverse centinaia di migliaia di dollari.

La presenza di un tanti immigrati clandestini e il libero scambio con paesi in cui la manodopera non pesa sui bilanci creano una forte pressione sui salari degli operai e dei dipendenti. La presenza ridotta dello stato e il calo degli investimenti pubblici fa diventare obsolete le strutture collettive. Tutto questo crea una forte insicurezza e un rancore sociale sempre più forte. E non è tutto.