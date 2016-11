Trump non potrà mantenere tutte le sue peggiori promesse

A questo punto bisogna lasciare che le cose seguano il loro corso. L’elezione di Donald Trump ha creato una situazione del tutto nuova e potenzialmente pericolosa e instabile. Il nuovo presidente potrebbe togliere a decine di milioni di americani la copertura sanitaria che Barack Obama era riuscito a estendere; potrebbe far espellere centinaia di migliaia di clandestini i cui figli sono cittadini americani e la cui presenza è indispensabile per l’economia degli Stati Uniti, e si appresta a regalare (per molto tempo) il controllo della corte suprema all’America più conservatrice.

Sulla scena internazionale la situazione è ancora più preoccupante. Trump potrebbe infatti alimentare nuove tensioni in Medio Oriente spostando l’ambasciata americana in Israele da Tel-Aviv a Gerusalemme; potrebbe cercare un’intesa con Putin sulla pelle dei siriani e degli ucraini; potrebbe danneggiare l’Alleanza atlantica mettendo fine all’automaticità della solidarietà dei suoi componenti in caso di aggressione esterna; potrebbe rafforzare le ambizioni egemoniche della Cina in Asia scatenando una guerra commerciale con Pechino. E la lista potrebbe andare avanti.

Tutti questi scenari sono plausibili e potrebbero realizzarsi molto rapidamente, ma è anche vero che il presidente Trump non potrà fare tutto quello che il candidato Trump aveva promesso. Per questo, prima di prepararsi al peggio, è meglio aspettare e vedere quali saranno le sue scelte per i ruoli chiave. Ma c’è un’altra urgenza: in questo momento dobbiamo evitare di farci “trumpizzare” adottando i concetti e le parole di quest’uomo, di questo nuovo eroe dell’estrema destra occidentale.