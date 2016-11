Il liberismo solitario della destra francese

Il Fondo monetario internazionale continua a chiedere alla Germania e agli Stati Uniti, due motori dell’economia mondiale, di aumentare la spesa pubblica per favorire la crescita e l’impiego, e tanti economisti invitano a seguire questa linea. Eppure in Francia l’orientamento è diverso. Che sia incarnata da François Fillon o da Alain Juppé, la destra che si prepara a prendere i comandi del paese vuole ridurre drasticamente il numero di dipendenti pubblici e dare la priorità al taglio della spesa statale.

In Francia la destra vuole fare quello che in passato non le è riuscito. Non è illogico, ma non è detto che oggi sia necessario seguire una strada solo perché non è stata intrapresa in passato. Il fatto che 35 anni fa Mitterrand abbia irragionevolmente aumentato le spese pubbliche e che nessuno dei suoi successori abbia invertito questa tendenza non significa che oggi sia indispensabile cambiare strada con 500mila statali in meno (per Fillon) o 250mila (per Juppé).

La priorità del rilancio

La destra non ha torto a sostenere che la Francia vive al di sopra dei suoi mezzi da troppo tempo e che nell’epoca in cui c’erano meno dipendenti pubblici non era governata peggio. Sono tesi comprensibili, solide e che non possiamo scartare facilmente. Ma davvero la priorità dev’essere quella di creare migliaia di nuovi disoccupati? Non sarebbe meglio investire nella reindustrializzazione per poi ridurre il numero degli statali quando l’occupazione lo permetterà?

La questione non è esclusivamente economica. È anche politica, perché il taglio della spesa pubblica favorisce l’ascesa dell’estrema destra. Anche in Germania il dibattito si fa sempre più acceso, e la cancelliera Merkel sembra pronta a cambiare orientamento. Oggi la Francia rischia di perdere una nuova occasione, perché in tutto il mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, il rilancio sembra avere la priorità su tutto.

(Traduzione di Andrea Sparacino)