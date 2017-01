L’Europa è la vittima collaterale di una guerra interna al Medio Oriente 

Perfino il gruppo Stato islamico (Is), mandante di questi massacri, non è mosso tanto dal fanatismo religioso quanto dai suoi interessi in questa guerra tra i due islam, perché il suo obiettivo primario è creare un nuovo stato sunnita a cavallo tra l’Iraq e la Siria, entrambi controllati dagli sciiti.

Donald Trump non esita a dirlo e molti occidentali sono d’accordo con lui. Siamo in guerra, dicono, una guerra dichiarata dall’islam contro l’occidente. Ma i fatti smentiscono questa tesi: l’Iraq dopo la Turchia, 35 morti il 2 gennaio a Baghdad dopo i 39 del 1 gennaio in una discoteca di Istanbul. Il terrorismo islamico colpisce tanto i paesi musulmani quanto l’occidente. In Iraq gli attentati sono quasi quotidiani mentre la Turchia ne ha subiti quindici in dodici mesi.

L’islam non è in guerra contro l’occidente ma contro se stesso. L’Iran ha messo piede nei territori arabi appoggiandosi alle minoranze, cosa che l’Arabia Saudita non vuole e non può permetterlo, mentre la Siria è diventata il campo di battaglia di questa guerra d’influenza che mette a ferro e fuoco il Medio Oriente. L’Europa non ha nessun ruolo in questa battaglia ma ne è vittima, perché per molto tempo ha dominato il Medio Oriente e ancora oggi è considerata responsabile di tutti i mali che colpiscono la regione.

A causa dell’intervento britannico e statunitense in Iraq e dell’indifferenza degli occidentali verso la Siria, gli estremisti islamici sunniti considerano l’Europa, pur a torto, come un alleato degli sciiti. È per questo che reclutano cani sciolti in Europa ed è per questo che l’Europa, a cominciare dalla Francia, combatte l’Is per prevenirne gli attentati. L’Europa, insomma, è solo una vittima collaterale di questa guerra.

(Traduzione di Andrea Sparacino)