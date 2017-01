L’ambiziosa scommessa siriana di Vladimir Putin

Il negoziato non si svolge a Mosca, ma è comunque Vladimir Putin ad averlo organizzato. La trattativa sulla Siria che si apre oggi ad Astana, capitale del Kazakistan, immenso paese dell’Asia centrale alleato della Russia, era infatti stata annunciata alla fine di dicembre dal presidente russo, sulla scia della resa di Aleppo.

L’obiettivo di Putin è quello di consolidare il cessate il fuoco dichiarato allora, di tracciare a grandi linee un compromesso tra il regime di Damasco e i ribelli, di far validare questo accordo politico da una conferenza internazionale che dovrebbe riunirsi l’8 febbraio a Ginevra, e di diventare il promotore del ritorno della Russia in Medio Oriente e l’artefice di una pace, l’uomo che è riuscito dove gli Stati Uniti e l’Europa avevano fallito.

È un progetto molto ambizioso. Putin può contare su diverse certezze, ma deve fare i conti anche con due grandi debolezze. La sua forza è quella di aver salvato il regime di Assad dal crollo nel settembre 2015 intervenendo nel conflitto e di aver inflitto una pesante sconfitta ai ribelli con i bombardamenti di Aleppo. Per questo oggi il leader russo può permettersi di chiedere concessioni al presidente siriano e di pretenderle da un’insurrezione che non è ancora annientata ma è estremamente indebolita.

Le pressioni della Turchia e dell’Iran

In sostanza Putin è in una posizione migliore di chiunque altro per imporre un compromesso alle due parti. Tuttavia, oltre al fatto che l’insurrezione è divisa e che i curdi e il gruppo Stato islamico (Is), due importanti forze sul campo, non sono rappresentati ad Astana, il presidente russo deve fare i conti con gli alleati turchi e iraniani. Ed è qui che le cose si complicano.

Con l’Iran e la Turchia il presidente russo è in difficoltà, perché i due paesi non hanno gli stessi obiettivi della Russia. Gli iraniani non vogliono un reale compromesso con i ribelli siriani perché vogliono inglobare la Siria nella loro sfera d’influenza regionale e restituire pieni poteri a Bashar al Assad, appartenente a un ramo dello sciismo, mentre i ribelli e oltre il 60 per cento dei siriani sono sunniti. L’Iran sciita vorrebbe una sconfitta totale dei ribelli e dei paesi sunniti che li sostengono, con la riconquista di tutta la Siria da parte di Assad, che potrebbe appoggiarsi a loro per resistere alle pressioni dei russi, per nulla allettati dall’idea di impantanarsi in questo conflitto.