La sinistra globale è in crisi

Non c’è solo la Francia. Un esponente della sinistra socialista ha ottenuto la nomina del suo partito alle prossime presidenziali, e i socialisti francesi appaiono talmente divisi che la loro stessa sopravvivenza è minacciata. In questo momento i francesi pensano di essere gli unici a vivere la crisi della loro sinistra, ma forse dovrebbero guardare cosa accade in Italia, negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna, in Grecia o in Scandinavia.

In tutte le grandi democrazie occidentali lo spettacolo è lo stesso. La sinistra è in crisi ovunque e il motivo non è legato alla presunta incapacità dei leader o alla loro tendenza a tradire gli ideali. La crisi è diffusa, dunque non può dipendere dalle singole personalità.

Se la sinistra occidentale è in difficoltà ovunque è perché le condizioni che ne avevano alimentato la forza e il successo non esistono più. Direttamente o attraverso la pressione che ha esercitato sulla destra, la sinistra ha permesso spettacolari progressi sociali nel dopoguerra, perché la ricostruzione assicurava lavoro per tutti e perché la paura del comunismo spingeva le aziende a fare concessioni.

Si impongono gli interessi delle aziende

Il rapporto di forze economico e politico era favorevole all’impiego. Così sono andate le cose negli anni del boom del dopoguerra, l’età dell’oro della sinistra, ma quei tempi sono finiti da un pezzo. La ricostruzione è stata completata a metà degli anni sessanta, l’Unione Sovietica e il comunismo non esistono più dalla fine degli anni ottanta, la riduzione delle distanze ha permesso al capitale di investire nei paesi dove i costi di produzione sono dieci volte più bassi rispetto all’occidente e la nuova rivoluzione industriale ha ridotto i posti di lavoro.

Non solo la sinistra non è più nelle condizioni di difendere l’impiego efficacemente come un tempo, ma gli stati, a prescindere da chi li governa, incontrano sempre più ostacoli nel fare da tramite tra gli interessi dell’impiego e quelli del capitale. Oggi si impongono gli interessi del più forte, ovvero quelli delle aziende.