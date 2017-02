Confusione a Washington, impazienza a Mosca

Mentre a Washington Donald Trump convoca una conferenza stampa per dire ai giornalisti quanto li disprezza e li considera bugiardi, i suoi collaboratori più stretti cercano di spegnere gli incendi appiccati dal nuovo presidente.

A New York la sua rappresentante alle Nazioni Unite ha spiegato che l’America “sostiene la soluzione dei due stati”. In questo modo la squadra di Trump ha cercato di placare lo scandalo internazionale suscitato dal presidente dichiarando che “mi è indifferente se avremo la soluzione dei due stati o di uno stato. Se Israele e i palestinesi sono contenti io sostengo la scelta che faranno”.

Questa dichiarazione era stata interpretata come una rottura rispetto al costante sostegno degli Stati Uniti a un accordo di pace basato sulla coesistenza dello stato israeliano e di quello palestinese, ma è un’interpretazione “sbagliata” secondo la povera portavoce che ha dovuto aggiungere, per non smentire il suo presidente, che gli Stati Uniti valutano “anche le alternative” senza precisare quali siano queste alternative, perché in fondo non esistono.

Preso in contropiede

Proviamo quasi compassione per lei, tanto è difficile rappresentare Donald Trump, ma che dire del segretario alla difesa e del segretario di stato, capo della diplomazia?

Il primo, James Mattis, ha dichiarato ai suoi colleghi europei della Nato che gli Stati Uniti cercano un “terreno d’intesa” con la Russia, ma per il momento non si parla di una collaborazione militare con Mosca perché i russi devono “adeguarsi al diritto internazionale”.

Non è questa la linea che aveva seguito fino a oggi Donald Trump, e non è quello che voleva Micheal Flynn, il suo ex consulente per la sicurezza nazionale che è stato costretto a rassegnare le dimissioni a causa dei contatti troppo stretti con l’ambasciata russa a Washington.