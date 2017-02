Donald Trump rivelerà al congresso i suoi veri progetti per gli Stati Uniti

La situazione è seria. Non stiamo parlando di una raffica di tweet né di un’improvvisazione dai toni infiammati davanti a una platea di sostenitori. Il 28 febbraio Donald Trump parlerà davanti alle due camere del congresso, al governatore e alla corte suprema. Sarà il suo primo discorso da presidente dopo quello del giuramento, e se non vorrà apparire definitivamente come un folle irresponsabile dovrà superare le sue contraddizioni e dichiarare cosa intende fare del suo mandato.

Negli Stati Uniti e all’estero c’è grande attesa. Innanzitutto, cosa pensa Trump dell’Unione europea? Vuole trattarla da alleato o da concorrente economico che vorrebbe veder sparire?

Non è chiaro, perché il presidente ha da poco dichiarato all’agenzia Reuters che l’Unione è “fantastica” e che è “totalmente favorevole” alla sua esistenza, mentre fino a poco tempo fa parlava della Brexit cone una cosa “meravigliosa”, augurandosi il fallimento dell’unità europea e vantandosi di aver nominato come ambasciatore a Bruxelles un uomo che non nasconde il suo disprezzo per l’Unione. A quanto pare il vicepresidente Mike Pence ha fatto cambiare idea sull’Europa a Trump, ma non sappiamo fino a che punto e per quanto tempo.

Il secondo tema che alimenta l’attesa per il discorso di martedì è la Russia. Mosca vorrebbe diventare il primo partner di Trump, che in più di una occasione ha dichiarato la sua ammirazione per Vladimir Putin. Sulla Russia Trump vorrebbe cambiare la tradizionale posizione della diplomazia statunitense, ma il suo principale consulente per la sicurezza nazionale è stato costretto a dimettersi a causa dei legami troppo stretti con l’ambasciatore russo a Washington. Il suo successore, il generale Herbert Raymond McMaster, considera Mosca una grave minaccia per gli Stati Uniti.