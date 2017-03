Il voto olandese dirà se il populismo è il futuro dell’Europa

Domani, 15 marzo, gli olandesi voteranno per le elezioni politiche. Malgrado una popolazione di soli 17 milioni di abitanti, i Paesi Bassi oggi possono vantare, oltre alla pittura, alla filosofia e alla tradizione di tolleranza (fondamentali nella storia europea) un ruolo di primo piano al livello internazionale, perché il loro voto servirà a tastare il polso sia delle presidenziali francesi sia dell’avanzata delle nuove estreme destre e del nazionalismo dopo Trump e la Brexit.

È un peso eccessivo. Eccessivo perché esiste una specificità olandese relativa al fatto che il paese ha fatto talmente tanti passi nella liberalizzazione dei costumi che moltissimi, soprattutto tra gli omosessuali, considerano l’islam e il 5 per cento di musulmani olandesi come una minaccia per le libertà conquistate lottando.

Non è così ovunque, tanto che una città fondamentale come Rotterdam ha un sindaco musulmano di sinistra, di origine marocchina e di riconosciute competenze. Ma resta il fatto che, come in Francia, l’estrema destra olandese di Geert Wilders e del suo Partito per la libertà (Pvv) è da tempo in testa nei sondaggi.

Un cambiamento nei sondaggi

Il 15 marzo il Pvv potrebbe affermarsi come primo partito tra i 28 che partecipano alle elezioni. Con un programma di “deislamizzazione” del paese, di chiusura delle moschee, di divieto del Corano considerato come un nuovo Mein Kampf, siamo vicini al trionfo di un altro Trump, ma negli ultimi tempi i sondaggi hanno registrato un cambiamento.

Il Partito popolare liberale e democratico, il Vvd del primo ministro uscente Mark Rutte, è tornato in testa. Quest’uomo di centrodestra, con un sorriso che colpisce quanto i capelli ossigenati di Geert Wilders, sembrava pronto a spingere nuovamente l’estrema destra sotto la soglia del 15 per cento. Poi, però, è arrivata la vicenda turca.