Theresa May tra la Brexit e la ribellione della Scozia

Conosciamo il suo credo. Da quando il 52 per cento dei britannici si è pronunciato in favore dell’uscita dall’Unione europea, la prima ministra Theresa May ha continuato a ripetere che “la Brexit è la Brexit”.

May ha ragione. La volontà popolare è stata espressa in modo chiaro. Risicata o meno, una maggioranza è sempre una maggioranza. Il Regno Unito dovrà uscire dall’Unione, ma il 13 marzo, giorno in cui il parlamento britannico ha dato il via libera all’avvio della procedura di divorzio, la Scozia, una delle sue nazioni costitutive, ha fatto sapere che intende chiedere allo stesso parlamento britannico l’autorizzazione per organizzare un altro referendum sulla separazione da Londra, con la conseguente indipendenza.

Il 23 giugno 2016 la Scozia si è già pronunciata in favore della permanenza nell’Unione con una maggioranza chiara del 62 per cento, e non vuole seguire il resto del Regno Unito su un cammino che considera pericoloso e contrario ai suoi interessi. Nel settembre del 2014 il 55 per cento degli scozzesi aveva detto no all’indipendenza.

Il risveglio del nazionalismo scozzese

Per molto tempo la questione è sembrata risolta, ma la Brexit ha considerevolmente rafforzato il nazionalismo scozzese, e se ci fosse una nuova consultazione all’ombra dei negoziati tra Londra e l’Unione, il sì all’uscita dal Regno Unito e a una candidatura di una Scozia indipendente per il ritorno nell’Ue avrebbe grosse chance di successo.