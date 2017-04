Theresa May ha scelto il momento migliore per indire le elezioni

Teoricamente la posta in gioco non dovrebbe essere la Brexit, ma nei fatti è così. Le elezioni anticipate del prossimo 8 giugno annunciate il 18 aprile dalla prima ministra Theresa May non costituiranno un nuovo referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. È troppo tardi per quello. Il dado è tratto.

Eppure è talmente complicato negoziare questo divorzio che May ha ritenuto necessario rafforzare la sua maggioranza parlamentare che oggi è di appena 17 seggi, nel tentativo di ottenere un successo personale per non essere minacciata dai conservatori dissidenti ostili alla rottura con l’Unione.

May non ha torto. Per lei è il momento dell’“ora o mai più”. La premier è popolare per la sua schiettezza e la sua determinazione, mentre il Partito laburista viene dato dai sondaggi a 20 punti di distacco dai conservatori soprattutto perché il suo leader Jeremy Corbin è troppo schierato a sinistra per l’opinione pubblica britannica ed eccessivamente vago sulle questioni europee.

La necessità di una decisione chiara

Davanti a Theresa May sembra aprirsi un’autostrada e tutto la spinge ad agire rapidamente, perché a partire dall’autunno prossimo sarà costretta a fare concessioni all’Unione per conservare l’accesso privilegiato del Regno Unito al mercato unico. Anche se dovesse rifiutarsi di farlo, sarebbe comunque costretta a portare il suo paese su una strada economicamente pericolosa.

Se Londra non accetterà la conferma della libertà di movimento dei cittadini dell’Unione e le regole comuni sulla cui definizione non avrà più voce in capitolo, dovrà subire l’estromissione dal mercato europeo per le aziende britanniche che di conseguenza dovranno pagare dazi doganali e commerciare in condizioni nettamente peggiori rispetto a quelle attuali.

Quando arriverà il momento, May dovrà prendere una decisione chiara. La prima ministra, naturalmente, vuole agire d’anticipo per rafforzare la sua posizione, ma resta un interrogativo aperto: davvero può essere sicura di vincere la sua scommessa?