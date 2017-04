Emmanuel Macron ha saputo riempire il vuoto politico francese

Servivano coraggio e una gran faccia tosta per decidere, a 39 anni, di provare a diventare presidente della repubblica. Fino a cinque anni fa era uno sconosciuto, poi è diventato consulente dell’Eliseo e in seguito ministro dell’economia solo per volontà di François Hollande. Oggi, però, a Emmanuel Macron mancano due settimane per raggiungere il suo obiettivo.

Arrivato in testa il 23 aprile al primo turno delle presidenziali francesi, Macron ha grandi possibilità di vincere il secondo turno del 7 maggio, perché quasi metà della destra, la totalità del centro e la maggioranza della sinistra lo preferiscono a Marine Le Pen.

Questo significa che Macron può contare su una maggioranza comoda. Il risultato è quasi scontato, ma ancor più del coraggio, quest’uomo ha dimostrato di avere fiuto.

Volontà di cambiamento

Macron ha capito che Hollande non avrebbe potuto ricandidarsi a causa della sua enorme impopolarità, che i francesi non vogliono sentir parlare del suo predecessore, Nicolas Sarkozy, e che i due grandi partiti di destra e sinistra, i Repubblicani e il Partito socialista, non riuscivano a trovare un candidato che li unisse e li mobilitasse.

Nella politica francese c’era un vuoto e soprattutto era sempre più evidente la stanchezza dei due partiti dominanti che si sono spartiti il potere a lungo senza che la loro alternanza ai comandi abbia migliorato il tasso di disoccupazione francese, riavviato la crescita o cancellato la nevrastenia che fa credere a molti francesi che il loro paese è condannato a un inevitabile declino.