È sempre più difficile difendere i diritti dei lavoratori

Manifestazioni sindacali, mughetto e giorno festivo sono diventati un rituale. In tutto il mondo ma non così pacificamente come in Europa, il 1° maggio celebra il lavoro, le sue rivendicazioni e le sue lotte, e questa tradizione risale al 1° maggio 1886, giorno in cui i sindacati americani avevano chiesto di manifestare e di scioperare in nome di una giornata lavorativa di otto ore.

Questa iniziativa aveva ben presto provocato delle violenze e otto operai erano stati condannati a morte. Quattro erano stati giustiziati e tre anni dopo a Parigi il congresso fondatore della seconda internazionale, quella che sarebbe diventata l’Internazionale socialdemocratica, decideva di fare del 1° maggio la giornata internazionale delle rivendicazioni operaie. La data è rimasta, ma che rimane oggi di questo movimento operaio le cui lunghe battaglie avevano finito per imporre nelle grandi democrazie e soprattutto in Europa la protezione sociale e le politiche di welfare?

Oggi i sindacati sono indeboliti e lo stesso vale per i partiti socialisti o laburisti che in molti paesi gli sono legati. Molto potente nei trent’anni anni successivi alla liberazione, il movimento operaio è oggi in difficoltà per due motivi fondamentali.

I motivi della crisi

Il primo è che dagli anni settanta le classi medie di cui aveva favorito l’affermazione non accettano più che il welfare sia finanziato dall’aumento costante delle loro imposte. Prima in Gran Bretagna poi negli Stati Uniti una gran parte degl elettori si è allontana dalla sinistra per votare la destra liberista, che si è affermata con la rivoluzione conservatrice degli anni ottanta. Così, tra il mondo operaio e le classi medie si è rotta quella alleanza di classe che era sembrata indistruttibile, e questo a scapito del movimento operaio.