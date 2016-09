Dobbiamo parlare di maternità surrogata in modo razionale

La nostra libertà individuale può riguardare se e quando fare figli e se abbiamo bisogno di ricorrere a tecniche riproduttive, se e come curarci, se interrompere i trattamenti e chiedere l’eutanasia, se sottoporci a sperimentazioni. Alcune di queste libertà sono vietate da leggi illiberali e prive del requisito necessario di una coercizione legittima in un sistema democratico e liberale: il principio del danno a terzi.

“Io vorrei chiedere a una mamma di aiutarmi a diventare mamma. Certo, ci sarebbero spese da affrontare e di queste ce ne faremmo carico noi. Abbiamo deciso insieme di scegliere la possibilità che la scienza offre alle coppie come la nostra e di far nascere nostro figlio con la tecnica della gestazione per altri. Abbiamo scelto di tentare. Scegliamo la gestazione per altri perché se la scienza consente alle persone di usufruire della scienza, noi vogliamo provarci”.

E questo è un punto cruciale nella discussione sulla gestazione per altri e, in generale, sulla liceità di alcune tecnologie (mediche e non). In assenza di costrizione, dovremmo condannare la surrogata? E se una donna fosse disposta a portare avanti la gravidanza per Maria Sole, dovremmo impedirglielo? E perché? Perché sappiamo meglio di lei cosa sarebbe il suo bene? In genere le discussioni si fermano qui: all’incapacità di giustificare un divieto in presenza di una libera scelta e senza la dimostrazione che vi sarebbe un danno a terzi.

Qualcuno sarebbe in grado di dimostrare che nessuna donna può davvero liberamente scegliere qualcosa del genere? E se una donna non può compiere una scelta libera rispetto a una gravidanza per qualcun altro, perché poi sarebbe in grado di farlo in altri contesti? Insomma, o possiamo scegliere oppure no.

Siamo così presuntuosi da pensare che se noi non siamo disposti a farlo allora chi invece farà questa scelta sarà necessariamente vittima di un autoinganno e finirà per pentirsene?

Il danno a terzi, poi, è tutto da dimostrare. È difficile sostenere che nascere in questo modo sia dannoso e sia peggiore della non esistenza. E, di nuovo, se nessuno viene obbligato non si vede quale danno potrebbe riceverne Maria Sole o la donna che sarebbe disposta a portare avanti la gravidanza per lei.

Giustamente Maria Sole domanda: “Se si consente di donare un rene da vivente, scelta non esente da gravi rischi anche mortali, perché non consentire a una donna di consegnare le blastocisti di suo figlio a un’altra donna, che solo per nove mesi lo avrà con sé per farlo nascere?”.