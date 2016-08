Amori segreti

Dopo la nostra separazione io e il padre delle mie figlie siamo stati single per un bel po’ e ora lui ha una nuova fidanzata. È una buona notizia, ma si ostina a non dirmi che stanno insieme. Come lo convinco a parlarmene? –Paoletta

Un metodo molto efficace, anche se poco corretto, è fare leva sul suo orgoglio maschile: prendi il tuo ex da parte e comunicagli con entusiasmo: “Ho una storia con uno”. E vedrai che, in un misto di sollievo e voglia di rivalsa, lui ti dirà: “Be’ anch’io ho una storia con una!”. E a quel punto potrai farti di nuovo seria e dire: “Scherzavo, sono ancora single”. Facile, no? Se però non ti va di tendergli una trappola, esiste un’altra possibilità.

Di recente due genitori mi hanno chiesto come convincere il loro figlio di 16 anni a parlare con loro della sua omosessualità, visto che non avevano nessun problema al riguardo. Gli ho consigliato di cominciare a comportarsi come se già lo sapessero, chiedendo al ragazzo che ne pensa della legge sulle unioni civili o se ha intenzione di andare al gay pride o se c’è “qualcuno o qualcuna di speciale nella sua vita”. Lo stesso approccio soft lo puoi adottare anche tu, per esempio cominciando a usare il plurale quando parli con lui (“che programmi avete per il weekend?”) oppure dicendogli che le bambine trovano molto simpatica la sua amica. Insomma, trova tu nello specifico quali segnali mandare, ma vedrai che non sarà difficile fargli capire che sei contenta per lui.