Genitori imperfetti

Come mi libero dell’impressione che, nonostante i miei sforzi, le mie amiche riescano a fare il mestiere di mamma un po’ meglio di me? –Marghe

Invece di annoiarti con la solita predica su come da fuori sembriamo tutti genitori perfetti ma in realtà ne combiniamo una dopo l’altra, lascio la parola ai papà e alle mamme di Twitter, che raccontano come stanno davvero le cose.

“Educatrice del nido nota che la maglietta della mia 3enne è al contrario: ‘È carino che la lasci vestire da sola’. Io: ‘Eh sì, ci tiene molto’”. “Mia figlia quattordicenne mi ha preso in giro perché dovevo andare al lavoro mentre la sua scuola era chiusa per neve. Le ho cambiato la password del wifi”. “Motivo numero 179.531 per cui mia figlia 4enne si è alzata di notte: ‘Mi prude il naso’”. “In un solo istante ho perso tutta la mia credibilità paterna: ho chiesto a mio figlio se avesse un profilo su Snapface”. “Sto aiutando mio figlio a cercare la sua cioccolata che ho mangiato ieri sera”. “Io: ‘Buonanotte bambini’. Loro: ‘Buonanotte papà’. Io: ‘Buonanotte mostro che mangi i bambini cattivi’. Mia moglie (dal baby monitor sotto al letto): ‘Buonanotteee!’”. “Mai, e dico mai, guardare negli occhi un bambino che sta per addormentarsi. Se avverte la tua gioia, si sveglia”. “La cosa più bella di guardare un nuovo film con il mio 5enne è sapere che lo guarderò altre diciassette volte nei prossimi tre mesi”. “Non c’è nulla di più dolce di quando il tuo piccolo viene a farsi fare le coccole, ti guarda dritto negli occhi e ti starnutisce in faccia”.