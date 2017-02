A scuola di WhatsApp

Nessun pediatra ti dirà che tua figlia per crescere sana ha bisogno che tu faccia parte di un gruppo WhatsApp. La questione è un’altra: è necessario che tu ne faccia parte per crescere sana come genitore? La risposta non è scontata. Per le mamme che lavorano, i gruppi WhatsApp sono un ottimo sostituto delle chiacchiere all’uscita di scuola, in cui i genitori si passano informazioni basilari sulla vita scolastica dei figli. Ma per le madri che stanno a casa con i figli, questi gruppi diventano uno spassoso ricettacolo di chiacchiere, battute, polemiche e pettegolezzi con cui distrarsi un po’ dall’alienazione della vita da genitore a tempo pieno.

Da quando ho scoperto la quantità di foto di uomini nudi che gira su questi gruppi, per esempio, io mi iscrivo anche a quelli delle altre sezioni. Uno strumento pensato per includere tutti, però, finisce per provocare l’effetto opposto: far sentire ancora più esclusi, e ancora più in colpa, i genitori che non hanno tempo da dedicare a questa chiassosa comitiva virtuale.

Il mio consiglio quindi è di proporre alla rappresentante di classe di formare due gruppi: uno di servizio con le informazioni essenziali, magari con la partecipazione della maestra, e un altro per chi ha voglia di socializzare. E, se anche tu come me sei appassionata di uomini nudi, assicurati di iscriverti a entrambi.