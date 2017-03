Due vittorie per i genitori gay

La notizia c’è: per la prima volta a una coppia di uomini italiani è stato riconosciuto il titolo di genitori. Il 23 febbraio la corte d’appello di Trento ha infatti convalidato il certificato di nascita dei loro gemelli, nati con gestazione per altri in Canada, ammettendo così che i bambini avevano due padri. In era già successo in un altro paio di casi, ma in quelle occasioni i giudici avevano fatto ricorso alle norme sull’adozione: ma anche se riconosce l’altro genitore, la cosiddetta stepchild adoption non crea un legame di parentela tra il minore e il resto della famiglia. In pratica niente nonni, zii, fratelli o sorelle da parte del genitore non biologico.

Citando il principio della tutela dell’interesse del minore e sottolinenando l’importanza della responsabilità genitoriale rispetto al semplice rapporto di discendenza biologica, la corte d’appello trentina ha invece riconosciuto in modo automatico e pieno lo status del padre non biologico, che adesso è un genitore a tutti gli effetti.

Anche se sembra passato molto tempo, solo un anno fa l’Italia era lacerata da un infiammato dibattito sul riconoscimento delle unioni civili. Il mondo politico, le autorità religiose, i mezzi d’informazione e l’opinione pubblica si erano lanciati in una discussione all’ultimo sangue, che alla fine si era conclusa con l’introduzione di una norma al ribasso che, pur riconoscendo alle coppie omosessuali quasi tutti i diritti delle coppie sposate, non ha contemplato la possibilità di adottare il figlio del partner e ha così lasciato in un limbo giuridico le migliaia di bambini italiani con genitori omosessuali.

“Giù le mani dai nostri figli”, gridavano in piazza i manifestanti del Family day e se l’ordinanza del tribunale di Trento fosse arrivata allora, avremmo assistito a un finimondo. Ma che differenza possono fare dodici mesi!